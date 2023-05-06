Ожидать ли масштабных обстрелов: летчик объяснил причины частых воздушных тревог

Россия пытается обнаружить размещение украинских систем ПВО. Когда в небо поднимаются Ту-22М, Ту-95 оккупантов, включается противовоздушная оборона Украины. Российская аэроразведка пытается зафиксировать наши системы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, удары российской ракеты Х-22 особенно опасны.

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Военный эксперт объяснил, что ракета Х-22 неточна, ее вероятное отклонение составляет около 300 метров.

"Они будут сейчас пытаться "тренировать" нашу систему ПВО. Конечно, по всей стране включается воздушная тревога. Это тоже нагнетание психологического состояния украинцев. Это акты геноцида украинского народа", – отметил он.

Россияне "тренируют" украинскую ПВО

Роман Свитан отметил, что российские самолеты могут подниматься, но не стрелять ракетами. Даже если они и выпускают ее, то ракета может не долететь.

Такая тренировка иногда им нужна для того, чтобы обнаруживать наши ЗРК. Тем более когда мы получили Patriot, получим SAMP/T. Россияне могут заниматься такой "тренировкой", чтобы мы включались и выключались,

– считает собеседник.

Как утверждает лётчик-инструктор, у россиян осталось не так много ракет. Последние масштабная ракетная атака была 9 марта, а во время двух последних обстрелов россияне выпускали по 20 ракет.

Рассвет о воздушных тревогах: смотрите видео

Оккупанты будут бить по целям

Свитан подчеркнул, что сложно спрогнозировать действия россиян. По его мнению, враг будет бить по целям, особенно по тем, которые расположены на линии фронта. Также они могут атаковать Славянск и Краматорск.

"Будут работать по логистическим цепочкам, по которым доставляют боеприпасы, и местам сосредоточения внутри страны. Трудно спрогнозировать, но с военной точки зрения это первые цели. А дальше в режиме геноцидного террора россияне могут бить по мирным жителям", – предположил летчик.

Российская атака на Краматорск и Славянск