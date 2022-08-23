У путина нет ничего человеческого, – Гудков о том, решится ли глава кремля на массированный удар

В канун Дня Независимости Украины звучат предположения о том, что российские оккупанты захотят по-своему "поздравить" нас, нанеся массированный ракетный удар по мирным украинским городам и селам.

Пока путин в кремле, расслабляться нельзя

Такую возможность для 24 канала прокомментировал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что был бы рад опровергнуть эти предположения, однако быть уверенным в том, что путин не решится на массированный удар, нельзя. Остается надеяться, что средства противовоздушной и противоракетной обороны максимально защитят Украину.

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У Путина нет никаких положительных человеческих чувств, только стремление разрушить, унизить, наказать, отомстить. Мы имеем дело с человеком, обладающим огромной властью, огромным ядерным потенциалом и находящимся за пределами здравого смысла и человеческой морали,

– считает Гудков.

Он добавил, что очень хотелось бы верить в то, что путин проигнорируют День Независимости, чтобы показать, что этот праздник для него ничего не значит. Но возлагать на это много надежд не приходится.

"Те, кто знает путина, ничего хорошего от него не ждут. Напротив, ждут самого худшего. У нас есть поговорка или устоявшийся стереотип, что путин из всех вариантов выбирает худший", – объяснил свои размышления оппозиционер.

Он подчеркнул, что пока путин остается в кремле расслабляться нельзя ни на час, ни на секунду.

Гудков прокомментировал возможность массированного удара по Украине в День Независимости: смотрите видео

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