В море еще много "Куниковых" и "Котовых": в ВМС сказали, сколько потопили вражеских кораблей
Не имея собственного флота, Украина смогла перехватить инициативу в войне на море. Уже несколько недель подряд мы радуемся известиям о все новых пораженных судах противника. В ВМС, в то же время, отмечают, что работы у них еще много.
Нашим защитникам удалось уничтожить треть Черноморского флота России. Однако у оккупантов еще достаточно кораблей, заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в интервью для иностранных СМИ, передает 24 Канал.
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Сколько кораблей Украина поразила
По словам Плетенчука, украинским силам удалось поразить 27 российских судов вместе с субмариной. Эта цифра включает, как полностью уничтоженные, так и поврежденные. В частности, на ремонте у оккупантов сейчас находится 15 единиц.
В ВМС отметили, что среди пораженных судов – 14 серьезных единиц различных классов. Это и большие десантные корабли, и ракетные катера, и субмарина, и патрульный корабль.
Угроза существенная
В то же время присутствие России в Черном море до сих пор остается серьезным. Страна-агрессор имеет там 10 ракетоносителей, среди которых – три подводные лодки, две ракетные катера, несколько патрульных, сторожевых кораблей. "То есть номенклатура и количество еще достаточно большие", – отметил Плетенчук.
Кроме того, еще 5 десантных кораблей России находятся в строю, а четыре – в ремонте после повреждения.
Спикер ВМС предостерегает, что еще достаточно мощно российская группировка представлена в Черном и Азовском морях.
Последний "улов" украинцев: что известно
- Ночью 5 марта морских дронов атаковали патрульный корабль "Сергей Котов".
- Это были беспилотники ГУР Magura V5. Также в операции были задействованы специальное подразделение Group 13, силы ВМС Украины и Минцифры.
- "Сергей Котов" – достаточно большой корабль. Его экипаж составляет около 80 человек. По данным ГУР, 7 оккупантов точно погибли. Еще по меньшей мере 27 раненых. Судьба остальных членов экипажа неизвестна.
- Потеря "Котова" ударила по кошельку страны-агрессора, ведь его стоимость – 65 миллионов долларов.
- Вероятно, вместе с кораблем на дно пошел вертолет, который находился на борту.