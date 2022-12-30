За 13 часов в Беларусь прилетели 6 российских военно-транспортных самолетов: что перевозят
Источник:Белорусский Гаюн
В пятницу, 30 декабря, за 13 часов на аэропорт в Мачулищах прилетели военные самолеты России. В частности, на территории Беларуси появилось шесть Ил-76МД.
Они начали прилетать в Беларусь начиная с 3 утра. Последнее воздушное судно приземлилось в 17:17.
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Что перевозят самолеты
На территорию аэропорта прибыли самолеты с регистрационными номерами: RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 и RF-76772.
Как отмечает мониторинговая группа, все самолеты что-то привозят в Беларусь, но что именно – пока неизвестно. Нельзя исключать, что может идти доставка техники или подвоз мобилизованных.
Если говорить о перевозке российских солдат, то их количество может составлять около 1470 человек. Поскольку максимальная емкость каждого из Ил-76МД – 245 человек.
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Угроза со стороны Беларуси: что известно
- Военнослужащие Беларуси тренируются переходить с мирного на военное время. Соответствующие тренировки приступили после "внезапной проверки" войск к боевой готовности.
- По данным главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, Россия уже собрала в Беларуси определенную группировку своих войск. Оно состоит из около 10200 военнослужащих.
- Однако этого количества недостаточно для наступления на Украину, ведь столько военнослужащих не в состоянии выполнить задачу повторного наступления на территорию Украины.
- Валерий Залужный также отмечал, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат для того, чтобы снова пойти в наступление следующего года. Наступление с севера нужно Кремлю для того, чтобы растянуть линию фронта еще на 600 – 800 километров, однако пока, очевидно, никаких предпосылок для этого нет.
- В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что угроза нового российского вторжения с северной границы Украины с Беларусью неизбежна.
- По словам Буданова, для наступления на Киев российским оккупантам нужно более двух недель перебрасывать войска в Беларусь, а сейчас этого не происходит.