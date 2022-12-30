За 13 часов в Беларусь прилетели 6 российских военно-транспортных самолетов: что перевозят

В пятницу, 30 декабря, за 13 часов на аэропорт в Мачулищах прилетели военные самолеты России. В частности, на территории Беларуси появилось шесть Ил-76МД.

Они начали прилетать в Беларусь начиная с 3 утра. Последнее воздушное судно приземлилось в 17:17.

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Что перевозят самолеты

На территорию аэропорта прибыли самолеты с регистрационными номерами: RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 и RF-76772.

Как отмечает мониторинговая группа, все самолеты что-то привозят в Беларусь, но что именно – пока неизвестно. Нельзя исключать, что может идти доставка техники или подвоз мобилизованных.

В Беларусь прибыли 6 военных самолетов России / Фото Белорусский Гаюн

Если говорить о перевозке российских солдат, то их количество может составлять около 1470 человек. Поскольку максимальная емкость каждого из Ил-76МД – 245 человек.

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