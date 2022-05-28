Угроза существует, но вероятность невелика, – Жданов о риске взятия ВСУ в кольцо в Луганской области
Сейчас на Востоке Украины российским оккупантам удается постепенно продвигаться благодаря преимуществу. В частности, на Луганщине есть вероятность окружения украинских войск.
Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что российская армия сейчас имеет огненное преимущество над нашими военными, а именно – авиационное и артиллерийское.
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Преимущество врага
По словам Жданова, артиллерия составляет основание огневого поражения противника. Именно поэтому российские кафиры просто уничтожают украинские позиции вместе с нашими защитниками.
Как отметил военный эксперт, так у врагов появляется возможность продвигаться от рубежа к рубежу обороны. В то же время украинские военные вынуждены либо отходить, либо терять людей вместе с рубежом.
Угроза оцепления
Жданов отметил, что продолжение такой тенденции опасно для наших воинов. В частности, может возникнуть риск того, что Вооруженные Силы Украины на Луганщине окажутся в кольце.
К сожалению, такая угроза существует, но вероятность невелика. Благодаря нашему сопротивлению и особенно действиям украинской артиллерии (хотя сейчас ее и недостаточно) мы сопротивляемся и стараемся наносить огненное поражение противнику,
– заявил Жданов.
Он также подчеркнул, что в основном наши защитники удерживают свои рубежи. Кроме того, в некоторых направлениях даже наносят небольшие контрудары и заставляют противника отступать на исходные позиции.
Жданов рассказал о риске взятия ВСУ в кольцо в Луганской области: смотрите видео
Ситуация в Луганской области: последние новости
- Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что из-за значительных потерь российские военные были вынуждены отступить вблизи населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Осколоновка, что на Луганщине. В то же время захватчики пытаются выйти в наши тылы, чтобы повредить логистическое обеспечение области.
- В группировке Объединенных сил заявили, что на протяжении всех суток, 27 мая, российские изверги били по 49 украинским населенным пунктам на Донбассе. В результате обстрелов в Донецкой области погибли 4 человека, еще 5 получили ранения. В то же время информации о пострадавших в Луганской области нет, поскольку из-за непрерывных обстрелов трудно определить их количество.
- Российские кафиры авиаударом уничтожили здание кинотеатра в Лисичанске. Отмечается, что там раньше хвастались местные жители, однако, к счастью, их успели эвакуировать.