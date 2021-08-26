Угроза теракта в аэропорту Кабула: ряд стран призвал граждан не посещать аэропорт
Источник:BBC
Посольства США, Австралии и Великобритании предостерегли своих граждан от поездок в аэропорт Хамида Карзая, что в Кабуле. В аэропорту есть большая вероятность терактов. Между тем, эвакуацию там ждут 10 тысяч человек.
Людям, которые уже находятся в аэропорту, рекомендуют найти безопасное место. Желающим уехать из Афганистана советуют ждать рекомендаций своих правительств.
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Угроза терактов – постоянная и высокая
Подтвердила угрожающую ситуацию руководительница МИД Австралии Мариз Пэйн. Она подчеркнула, что угроза теракта – постоянная и высокая.
Американское посольство также советует своим гражданам воздержаться от поездки в аэропорт, а тем, кто уже приехал – лучше покинуть опасную территорию.
Около 10 тысяч человек ждут эвакуации
Отметим, что страну, которую взяли под контроль талибы, уже покинули 82 тысячи человек. В Пентагоне говорят, что около 10 тысяч человек ждут эвакуации из Кабула американскими самолетами. Еще часть – до сих пор не могут добраться до аэропорта.Обратите внимание! На въезде в аэропорт талибы установили пункты пропуска. На территорию аэропорта впускают только граждан стран НАТО и афганцев, имеющих визы или приглашения от других стран.
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Что происходит сейчас в Афганистане
- Талибы взяли контроль над страной 15 августа.
- Единственная провинция, которая не покорилась пока боевикам, это – Панджшер.
- Талибы объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".
- Недавно они запретили выходить из дома афганским женщинам – это якобы временное решение.
- В ООН прогнозируют в стране гуманитарную катастрофу и голод.