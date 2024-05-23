В Латвии ответили, есть ли сейчас угроза нападения Путина на НАТО

В мире все чаще говорят о вероятном нападении Путина на НАТО. В таком случае первыми под удар могут попасть страны Балтии. Глава МИД Латвии Байба Браже оценила эту опасность.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, насколько тревожным сигналом, в частности и для Латвии, является то, что после более чем 2 лет полномасштабной войны россияне смогли осуществить новое наступление на Харьковщине.

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НАТО изменило свою военную стратегию

Байба Браже уточнила, что пока никакой военной угрозы от Путина для стран НАТО нет. Он не является угрозой, в частности, и для стран Балтии.

Мы постараемся, чтобы так было и в дальнейшем,

– говорит она.

Также глава латвийского МИД отметила, что Альянс и союзники существенно поработали над изменением военной стратегии НАТО. Это также должно способствовать ситуации в Украине.

"Поэтому присутствие союзников, их скорость, огромные инвестиции и понимание ситуации, новые промышленные возможности – это все также идет на пользу Украине", – считает Байба Браже.

Это она объясняет тем, наличие "более сильных и более военно способных союзников" означает для Украины больше помощи, тренировок, знаний, опыта, оценки угроз.

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