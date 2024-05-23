Политолог Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что Украина медленно со своими партнерами расширяет "окно возможностей" для осуществления оборонительных действий нашей страны. Украине нужны найти такие методы, чтобы Россия не могла ими спекулировать.

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Стратегия неопределенности

По словам Буряченко, "красные линии растягиваются", подобные планы ЕС – это стратегия "стратегической неопределенности". Рассмотрение таких возможностей показывает действенность ЕС, ведь прямая и четкая позиция в противостоянии с ядерной Россией может привести к неконтролируемым последствиям.

Сейчас растягивают эту историю, начиная с Эммануэля Макрона, который предлагает ввести войска (французские в Украину – 24 Канал), но после голосования в НАТО и ЕС. При этих условиях это называется никогда,

– отметил политолог.

Военные учения ЕС

О возможности военных учений в Украине, по мнению Буряченко, все не так однозначно. Россия проводит ядерные учения и размещает свое ядерное оружие на территории "суверенной" Беларуси. Тогда возникает вопрос, почему ЕС не может со своим партнером, то есть Украиной, провести соответствующие военные учения на территории нашего государства.

Участвовать в рамках этих учений же не будут западное оружие и военные. Поэтому это определенное растягивание "красных линий". Мы постепенно с нашими партнерами расширяем "окна возможностей" для осуществления эффективных оборонительных действий Украины,

– отметил политолог.

Расширение диалога с партнерами

Буряченко пояснил, что Украина постепенно стирает "красные линии". Об этом свидетельствует сегодняшние дискуссии МИД Украины с США о применении американского оружия для ударов по территории России. Пока неизвестно, когда Украине предоставят разрешение, однако наша страна делает все возможное для этого.

Кроме этого, уже несколько стран выступают за применение Украиной их оружия по территории России в оборонительных целях.

Также сейчас ведется дискуссия о закрытии неба Украины, однако не в контексте закрытия неба НАТО, а в контексте открытия украинского воздушного пространства для западных партнеров, а именно Польши и Румынии. Таким образом Украина не спровоцирует конфликт НАТО и России.

Мы должны придумывать такие инструменты, которых еще не было в юридически-правовом пространстве для того, чтобы Россия не могла это просчитать и линейно использовать,

– добавил политолог.

Войска партнеров и закрытие неба Украины: коротко