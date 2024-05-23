Політолог Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що Україна поволі зі своїми партнерами розширює "вікно можливостей" для здійснення оборонних дій нашої країни. Україні потрібні знайти такі методи, аби Росія не могла ними спекулювати.

Дивіться також Росія зараз переважає Захід у військовому плані: у WSJ назвали, що потрібно зробити країнам НАТО

Стратегія невизначеності

За словами Буряченка, "червоні лінії розтягуються", подібні плани ЄС – це стратегія "стратегічної невизначеності". Розгляд таких можливостей показує дієвість ЄС, адже пряма і чітка позиція в протистоянні з ядерною Росією може призвести до неконтрольованих наслідків.

Зараз розтягують цю історію, починаючи з Еммануеля Макрона, який пропонує ввести війська (французькі в Україну – 24 Канал), але після голосування в НАТО та ЄС. При цих умовах це називається ніколи,

– зауважив політолог.

Військові навчання ЄС

Щодо можливості військових навчань в Україні, на думку Буряченка, все не так однозначно. Росія проводить ядерні навчання та розміщує свою ядерну зброю на території "суверенної" Білорусі. Тоді виникає питання, чому ЄС не може зі своїм партнером, тобто Україною, провести відповідні військові навчання на території нашої держави.

Брати участь в межах цих навчань ж не будуть західна зброя та військові. Тому це певне розтягування "червоних ліній". Ми поступово з нашими партнерами розширяємо "вікна можливостей" для здійснення ефективних оборонних дій України,

– зазначив політолог.

Розширення діалогу з партнерами

Буряченко пояснив, що Україна поступово стирає "червоні лінії". Про це свідчить сьогоднішні дискусії МЗС України із США про застосування американської зброї для ударів по території Росії. Поки невідомо, коли Україні нададуть дозвіл, однак наша країна робить все можливе для цього.

Крім цього, вже кілька країн виступають за застосування Україною їхньої зброї по території Росії в оборонних цілях.

Також зараз ведеться дискусія про закриття неба України, однак не в контексті закриття неба НАТО, а в контексті відкриття українського повітряного простору для західних партнерів, а саме Польщі та Румунії. У такий спосіб Україна не спровокує конфлікт НАТО та Росії.

Ми маємо вигадувати такі інструменти, яких ще не було в юридично-правовому просторі для того, щоб Росія не могла це прорахувати і лінійно використати,

– додав політолог.

Війська партнерів та закриття неба України: коротко