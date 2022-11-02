Грозит ли Украине полное отключение энергосистемы после ударов врага

После того, как российские оккупанты недавно снова ударили по энергосистеме Украины, кое-где ввели новые отключения света. Однако они управляемы.

Соответствующую информацию сообщил на брифинге 2 ноября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет 24 канал. По его словам, отключения энергосистемы в Украине управляются.

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Угрожает ли Украине "блекаут"

Александр Харченко пояснил, что уровень общих повреждений энергетической инфраструктуры в Украине между 35-45%. По его данным, атака 31 октября была более массированной, чем 10 октября. Однако украинская система уже лучше понимает, как овладеть этими ударами, а наша ПВО лучше работает.

Хотя повреждения значительные, но "блекаут" Украине не угрожает. Харченко объяснил, что в английской системе событий это полное исключение энергосистемы. Тогда она становится неуправляемой – она отключается, есть много техногенных аварий.

Наша система сегодня абсолютно управляема, и происходящие отключения это отключения сознательные. Это означает, что либо прилетело в конкретный элемент оборудования, либо мы сделали это управляемо,

– заверил директор Центра исследований энергетики.

Он также добавил, что у наших энергетиков есть не только план B, план С, но и план К все расписано.

Россия вновь массированно атаковала Украину: главное

31 октября Россия вновь массированно ударила по энергетической инфраструктуре Украины. Взрывы прогремели на Киевщине, Буковине, Днепропетровщине, Черкасщине, а также В Харькове и Запорожье.

После атаки 31 октября в Украине ввели экстренные отключения света.

На следующий день после массированной атаки России по энергетической инфраструктуре Украины, Владимир Зеленский встретился с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон.

На встрече президент сказал, что целесообразно было бы создать платформу для поддержки энергетической сферы, говорится о чем-то вроде Контактной группы в формате "Рамштайн".

1 ноября советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что 12 стран готовы поставлять Украине энергетическое оборудование.

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