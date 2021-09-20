Угрожает нацбезопасности: Минкульт внес в "черный список" автора книги о "новых бандеровцах"

Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, только увеличивается. В него попал российский политэксперт Станислав Бышок.

Такую "славу" в Украине ему принесло "творчество". Именно он является автором книги "Иллюзия свободы: куда ведут Украину новые бандеровцы".

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Бышока внесли в список в понедельник, 20 сентября.

Изменения в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности / Скриншот с сайта ведомства

Бышок был соорганизатором и участником форума "Русофобия и информационная война против России".

"Черный список" Минкульта: последние новости

В сентябре 2020 года истек срок пребывания российского рэпера Басты в "черном списке". Он сразу же приехал в Киев. Один из прохожих спросил артиста "чей Крым?", а охрана Басты напала на мужчину.

В перечень также в июле внесли российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Российского артиста Моргенштерна внесли в список аж дважды, под разными фамилиями.

Сейчас в перечне ужечеловек, угрожающих нацбезопасности Украины. Информация обновляется каждый раз после обращений Службы безопасности в Минкульт.