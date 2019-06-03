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      Угрожает ли Украине узурпация власти Зеленским: в партии "Слуга народа" дали ответ

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Координатор предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, что они хотят видеть крепкую правящую пропрезидентскую коалицию, чтобы консолидировать больше полномочий в руках команды.

      Об этом он отметил в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородько в программе "Голобородько".

      Читайте также: Партия "Слуга народа": кто спонсирует и сколько денег она тратит

      Вполне может сложиться ситуация, что у Владимира Зеленского будет крепкая правящая пропрезидентская коалиция.

      Мы бы хотели, чтобы так получилось.

      Один из страхов, и он вполне аргументирован, – узурпация власти, фактически.

      Ну, смотрите, у нас, фактически, была узурпация власти прошедшие 5 лет. Так или иначе. Особенно на старте у нас был там президент, у него было большинство... Но как они воспользовались этой узурпацией власти, так, в кавычках? Они плохо ею воспользовались. Потому что ожидания людей не выполнены.

      Если у нас цель – выполнить все-таки ожидания людей – то как инструмент... Мы не называем это узурпацией, мы называем это консолидацией больших полномочий в руках нашей команды.

      корнієнко
      Александр Корниенко

      Также в интервью с Александром Корниенко:
      Финансирует ли Коломойский "Слугу народа"
      • Симпатизируем и сочувствуем, – у Зеленского рассказали, как относятся к партии Вакарчука "Голос"
      • Актер "Квартала 95" будет баллотироваться в парламент
      Станет ли Саакашвили премьер-министром
      • У Зеленского рассказали об идеологии "Слуги народа"
      • Может ли Игорь Палица стать премьером

      Что такое программа "Голобородько"Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

      Видео полного интервью с координатором предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа
      Источник: 24 канал
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