Угрожает ли Украине узурпация власти Зеленским: в партии "Слуга народа" дали ответ

Координатор предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, что они хотят видеть крепкую правящую пропрезидентскую коалицию, чтобы консолидировать больше полномочий в руках команды.

Об этом он отметил в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородько в программе "Голобородько".

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Вполне может сложиться ситуация, что у Владимира Зеленского будет крепкая правящая пропрезидентская коалиция.

Мы бы хотели, чтобы так получилось.

Один из страхов, и он вполне аргументирован, – узурпация власти, фактически.

Ну, смотрите, у нас, фактически, была узурпация власти прошедшие 5 лет. Так или иначе. Особенно на старте у нас был там президент, у него было большинство... Но как они воспользовались этой узурпацией власти, так, в кавычках? Они плохо ею воспользовались. Потому что ожидания людей не выполнены.

Если у нас цель – выполнить все-таки ожидания людей – то как инструмент... Мы не называем это узурпацией, мы называем это консолидацией больших полномочий в руках нашей команды.



Александр Корниенко

Также в интервью с Александром Корниенко:

• Финансирует ли Коломойский "Слугу народа"

• Симпатизируем и сочувствуем, – у Зеленского рассказали, как относятся к партии Вакарчука "Голос"

• Актер "Квартала 95" будет баллотироваться в парламент

• Станет ли Саакашвили премьер-министром

• У Зеленского рассказали об идеологии "Слуги народа"

• Может ли Игорь Палица стать премьером

Что такое программа "Голобородько"Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

Видео полного интервью с координатором предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко: