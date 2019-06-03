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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чи загрожує Україні узурпація влади Зеленським: у партії "Слуга народу" дали відповідь

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Координатор передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко розповів, що вони хочуть бачити міцну провладну пропрезидентську коаліцію, щоб консолідувати більше повноважень в руках команди.

      Про це він зазначив в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

      Читайте також: Партія "Слуга народу": хто спонсорує та скільки грошей вона витрачає

      Цілком може скластися ситуація, що у Володимира Зеленського буде міцна провладна пропрезидентська коаліція.

      Ми б хотіли, щоб так склалося.

      Один із страхів, і він цілком аргументований, – узурпація влади, фактично.

      Ну, дивіться, у нас, фактично, була узурпація влади минулі 5 років. Так чи інакше. Особливо на старті в нас був там президент, в нього була більшість… Але як вони скористалися цією узурпацією влади, так, в лапках? Вони погано нею скористалися. Тому що очікування людей не виконані.

      Якщо у нас мета – виконати все-таки очікування людей – то як інструмент... Ми не називаємо це узурпацією, ми називаємо це консолідацією більших повноважень в руках нашої команди.

      корнієнко
      Олександр Корнієнко

      Також в інтерв'ю з Олександром Корнієнком:
      • Чи фінансує Коломойський "Слугу народу"
      Симпатизуємо і співчуваємо, – у Зеленського розповіли, як ставляться до партії Вакарчука "Голос"
      Актор "Кварталу 95" балотуватиметься у парламент
      Чи стане Саакашвілі прем'єр-міністром
      У Зеленського розповіли про ідеологію "Слуги народу"
      • Чи може Ігор Палиця стати прем'єром

      Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

      Відео повного інтерв'ю з координатором передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександром Корнієнком:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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