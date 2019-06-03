Чи загрожує Україні узурпація влади Зеленським: у партії "Слуга народу" дали відповідь

Координатор передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко розповів, що вони хочуть бачити міцну провладну пропрезидентську коаліцію, щоб консолідувати більше повноважень в руках команди.

Про це він зазначив в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

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Цілком може скластися ситуація, що у Володимира Зеленського буде міцна провладна пропрезидентська коаліція.

Ми б хотіли, щоб так склалося.

Один із страхів, і він цілком аргументований, – узурпація влади, фактично.

Ну, дивіться, у нас, фактично, була узурпація влади минулі 5 років. Так чи інакше. Особливо на старті в нас був там президент, в нього була більшість… Але як вони скористалися цією узурпацією влади, так, в лапках? Вони погано нею скористалися. Тому що очікування людей не виконані.

Якщо у нас мета – виконати все-таки очікування людей – то як інструмент... Ми не називаємо це узурпацією, ми називаємо це консолідацією більших повноважень в руках нашої команди.



Олександр Корнієнко

Також в інтерв'ю з Олександром Корнієнком:

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Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Відео повного інтерв'ю з координатором передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександром Корнієнком: