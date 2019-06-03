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      Чи може Ігор Палиця стати прем'єром: у партії "Слуга народу" дали коментар

      1878 Читать новость на русском
      Ігор Палиця
      Ігор Палиця / ukrop.party

      Координатор передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко розповів, що призначення в уряд наразі дискутуються тільки на рівні визначення принципів відбору на певну посаду. Вже після цього будуть думати про персоналії. І навіть, якщо одним з претендентів буде Ігор Палиця, спочатку зважатимуть на те, чи він пасує під принцип, які в нього досвід і бачення.

      Про це він зазначив в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

      Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

      Припустимо, "Слуга народу" пройшла в парламент якоюсь кількістю, навіть сформували свою більшість. Ви знаєте, що ви будете робити?

      Звичайно. Уряд призначати.

      Кого?

      Це дискутується зараз.

      Є вже якісь кандидати?

      Зараз дискутується принцип. Може бути кілька принципів. Ми їх зараз обговорюємо.

      Яких?

      Може бути технократ. Це навіть принцип тире портрет (йдеться про політичний портрет – 24 канал). Без персоналій поки. Люди з політичною відповідальністю. Тому що ми розуміємо, що технократ навіть на політичній посаді все одно буде без політичної такої… забарвлення таке яскраве. Людина з політичною відповідальністю. Людина з досвідом. Людина без досвіду. Тобто зараз дискутується, яка людина нам потрібна, виходячи з тих задач, які ми бачимо для економіки і для наведення порядку в цій царині.

      (... далі в інтерв'ю йдеться про повернення Саакашвілі і ймовірність того, що він стане прем'єром)

      Така людина як Палиця може бути прем'єр-міністром?

      Ну ми ж не про особистості говоримо.

      Ну ви говорите про принципи. І от: виходячи із ваших принципів…?

      Треба дивитися його досвід. Треба дивитися його бачення. Спочатку принцип, як це буде. Потім – під нього персоналія.

      А принципа поки що немає?

      Так. Він дискутується.

      ігор палиця
      Ігор Палиця

      Також в інтерв'ю:
      •  Чи фінансує Коломойський "Слугу народу"
       Симпатизуємо і співчуваємо, – у Зеленського розповіли, як ставляться до партії Вакарчука "Голос"
       Актор "Кварталу 95" балотуватиметься у парламент
       Чи стане Саакашвілі прем'єр-міністром
       У Зеленського розповіли про ідеологію "Слуги народу"

      Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

      Відео повного інтерв'ю з координатором передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександром Корнієнком:

       

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      Теги: Новини України Призначення Зеленського Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Ігор Коломойський Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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