Чи може Ігор Палиця стати прем'єром: у партії "Слуга народу" дали коментар

Координатор передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко розповів, що призначення в уряд наразі дискутуються тільки на рівні визначення принципів відбору на певну посаду. Вже після цього будуть думати про персоналії. І навіть, якщо одним з претендентів буде Ігор Палиця, спочатку зважатимуть на те, чи він пасує під принцип, які в нього досвід і бачення.

Про це він зазначив в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

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Припустимо, "Слуга народу" пройшла в парламент якоюсь кількістю, навіть сформували свою більшість. Ви знаєте, що ви будете робити?

Звичайно. Уряд призначати.

Кого?

Це дискутується зараз.

Є вже якісь кандидати?

Зараз дискутується принцип. Може бути кілька принципів. Ми їх зараз обговорюємо.

Яких?

Може бути технократ. Це навіть принцип тире портрет (йдеться про політичний портрет – 24 канал). Без персоналій поки. Люди з політичною відповідальністю. Тому що ми розуміємо, що технократ навіть на політичній посаді все одно буде без політичної такої… забарвлення таке яскраве. Людина з політичною відповідальністю. Людина з досвідом. Людина без досвіду. Тобто зараз дискутується, яка людина нам потрібна, виходячи з тих задач, які ми бачимо для економіки і для наведення порядку в цій царині.

(... далі в інтерв'ю йдеться про повернення Саакашвілі і ймовірність того, що він стане прем'єром)

Така людина як Палиця може бути прем'єр-міністром?

Ну ми ж не про особистості говоримо.

Ну ви говорите про принципи. І от: виходячи із ваших принципів…?

Треба дивитися його досвід. Треба дивитися його бачення. Спочатку принцип, як це буде. Потім – під нього персоналія.

А принципа поки що немає?

Так. Він дискутується.



Ігор Палиця

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Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Відео повного інтерв'ю з координатором передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександром Корнієнком: