"Угрожали расстрелом, допрашивали несколько часов": волонтер 4 дня выбиралась из Херсона
Волонтеру из Херсона удалось выбраться из временно оккупированного города. Несколько дней она добиралась на безопасную территорию Украины.
Как все происходило, Ирина Салихова рассказала в эфире 24 канала. Она поделилась, что выбираться из города было очень непросто.
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Сколько было блокпостов
На безопасную территорию волонтер добиралась 4 дня. К моменту, когда она ехала, застала примерно 8 блокпостов. Однако потом их количество увеличилось.
Пока мы ехали, за нами их (блокпосты – 24 канала) достраивали. Добиравшиеся после нас люди называли разные цифры. Кто-то называл 20, кто-то даже 70,
– поделилась Салихова.
Что проверяли оккупанты
Как рассказала волонтер, на некоторых блокпостах пропускали довольно быстро – только проверяли багажник и документы.
В других пунктах, кроме проверки документов, рылись в телефонах. Заходили даже в "корзину" смартфона с удаленными файлами.
Устраивают допросы по несколько часов
На некоторых блокпостах, отметила Салихова, устраивают допросы по 4 – 5 часов. Людей пытаются поймать на "лжи" и угрожают расстрелами.
"Попробовали продавить – сказать, что "у вас в колонне есть крыса, вы сливаете геолокации" и т.д.", – поделилась волонтер.
Волонтер рассказала о циничных допросах оккупантов: смотрите видео
Как вести себя на блокпостах: напомним
- Нужно снизить скорость транспорта.
- Выключить фары, включить аварийный свет.
- Подготовка документов для проверки.
- Отвечать на вопросы военных.
- Не выходить без разрешения из транспорта, ничего не фотографировать.
- Быть готовым показать для осмотра салон транспорта и багажник.
Главное об эвакуации в Украине
- Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заметила, несмотря на тяжелые бои, Украина и дальше будет договариваться с российской стороной об эвакуации из Мариуполя.
- Верещук сообщила, что наиболее трудными направлениями для эвакуации является Харьковская, Луганская и Донецкая области. Очень тяжело организовать выезд украинцев из Херсона, ведь область почти заблокирована оккупантами.
- Вчера, 3 мая, эвакуированные из "Азовстали" наконец-то прибыли в Запорожье. Однако большое количество людей до сих пор находится на территории завода.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что автобусы теряются в "фильтрационных центрах". Оккупанты похищают людей, которые пытаются выбраться из города.
Как вести себя на блокпостах / Инфографика Министерства внутренних дел