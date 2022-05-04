"Угрожали расстрелом, допрашивали несколько часов": волонтер 4 дня выбиралась из Херсона

Волонтеру из Херсона удалось выбраться из временно оккупированного города. Несколько дней она добиралась на безопасную территорию Украины.

Как все происходило, Ирина Салихова рассказала в эфире 24 канала. Она поделилась, что выбираться из города было очень непросто.

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Сколько было блокпостов

На безопасную территорию волонтер добиралась 4 дня. К моменту, когда она ехала, застала примерно 8 блокпостов. Однако потом их количество увеличилось.

Пока мы ехали, за нами их (блокпосты – 24 канала) достраивали. Добиравшиеся после нас люди называли разные цифры. Кто-то называл 20, кто-то даже 70,

– поделилась Салихова.

Что проверяли оккупанты

Как рассказала волонтер, на некоторых блокпостах пропускали довольно быстро – только проверяли багажник и документы.

В других пунктах, кроме проверки документов, рылись в телефонах. Заходили даже в "корзину" смартфона с удаленными файлами.

Устраивают допросы по несколько часов

На некоторых блокпостах, отметила Салихова, устраивают допросы по 4 – 5 часов. Людей пытаются поймать на "лжи" и угрожают расстрелами.

"Попробовали продавить – сказать, что "у вас в колонне есть крыса, вы сливаете геолокации" и т.д.", – поделилась волонтер.

Волонтер рассказала о циничных допросах оккупантов: смотрите видео

Как вести себя на блокпостах: напомним

Нужно снизить скорость транспорта.

Выключить фары, включить аварийный свет.

Подготовка документов для проверки.

Отвечать на вопросы военных.

Не выходить без разрешения из транспорта, ничего не фотографировать.

Быть готовым показать для осмотра салон транспорта и багажник.

Главное об эвакуации в Украине

Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заметила, несмотря на тяжелые бои, Украина и дальше будет договариваться с российской стороной об эвакуации из Мариуполя.

Верещук сообщила, что наиболее трудными направлениями для эвакуации является Харьковская, Луганская и Донецкая области. Очень тяжело организовать выезд украинцев из Херсона, ведь область почти заблокирована оккупантами.

Вчера, 3 мая, эвакуированные из "Азовстали" наконец-то прибыли в Запорожье. Однако большое количество людей до сих пор находится на территории завода.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что автобусы теряются в "фильтрационных центрах". Оккупанты похищают людей, которые пытаются выбраться из города.



Как вести себя на блокпостах / Инфографика Министерства внутренних дел