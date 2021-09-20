Угрозы полномасштабного вторжения на территорию Украины сохраняются, – Наев

Сергей Наев рассказал, что угрозы полномасштабного вторжения на территорию Украины сохраняются. Заверил, что это происходит исходя из действий России.

Командующий Объединенных сил ВСУ заверил, что есть факторы, которые снижают вероятную реализацию агрессии. Об этом Наев рассказал в интервью.

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Наев рассказал о рисках полномасштабного вторжения России

Учитывая наращивание Россией военного потенциала вокруг Украины и проведение масштабных учений, в том числе по наступательной тематике, угрозы полномасштабного вторжения на территорию Украины сохраняются,

– заверил Наев.

Генерал-лейтенант также добавил, что существенно снижают реализацию расширения агрессии со стороны России:

действие международных санкций;

поддержка Украины международными партнерами в вопросах суверенитета и территориальной целостности.

По мнению командующего Объединенных сил ВСУ, в ближайшей перспективе Россия вероятно продолжит принимать гибридные меры влияния на наше государство, сосредотачивая усилия на:

поддержании управляемой нестабильной ситуации на востоке Украины;

дестабилизации общественно-политической ситуации внутри нашего государства;

завоевании превосходства в информационном пространстве.

"Однако, отмечу, что нашими органами разведки постоянно анализируется обстановка, а военное командование готово к изменениям уровня угроз и адекватному реагированию на них", – заверил Сергей Наев.

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