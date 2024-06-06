"Рот Путина вынужден говорить": в ГУР объяснили цель последних угроз Путина Западу

Российский диктатор Владимир Путин пытается сорвать Саммит мира и помощь западных партнеров Украине. Для этого Кремль использует привычную практику шантажа и запугиваний.

Путин всегда врет

Именно так представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал и эфире телемарафона вчерашнее заявление российского президента Путина, который предупредил Западные страны, что они играют с огнем. Юсов отметил, что кремлевский диктатор постоянно врет относительно развязанной Россией преступной войны против Украины.

Смотрите также Саммит мира может быть достаточно значимым для мира: что на это указывает

Мы слышим каждый раз, когда выступает Путин, что он врет. И с какой целью он это делает – должны анализировать. Понятно, что это инструмент ИПСО, который используется, в том числе накануне Саммита мира, который проводит Украина и международная коалиция, партнеры, свободные страны с целью урегулировать честно и справедливо, остановить агрессивную войну России против Украины,

- отметил Юсов.

Цель Путина

Юсов отметил, что лживые заявления кремлевского диктатора направлены на срыв оборонных усилий Украины и помощи от западных партнеров.

"Значит, все правильно делаем. Дипломатические усилия вместе с оборонными, усилиями по безопасности идут в правильном направлении, если лично рот Путина вынужден об этом говорить", – добавил представитель ГУР.

Что этому предшествовало