"Делают осторожные шаги": Жданов объяснил, почему мир до сих пор терпит наглую ложь Путина

Россия пугает мир то применением ядерного оружия, то начинает разговоры о "грязной" бомбе. Запад пытается сдержанно реагировать на ее провокации и дезинформацию.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в своем стриме, сообщает 24 канал. По его словам, страны Запада не хотят дразнить Россию и давать ей повод для того, чтобы развязать первую мировую ядерную войну.

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Жданов отметил, что у России есть второй в мире ядерный арсенал. Если Запад сейчас на нее жестко "наедет", то никто не может гарантировать последствия.

Россияне раструбят это внутри страны. Они это выставят как нападение на Россию. Не факт, что они не ответят ядерным ударом,

– заявил военный эксперт.

Он отметил, что, конечно, уничтожить всю планету России не удастся, но никто не хочет получить ядерный заряд по территории своей страны. Потому что все как будто верят в систему противоракетной обороны, но в то же время никто не хочет рисковать и испытать ее в действии.

Потому, по словам Жданова, цивилизованные страны решили не дразнить Россию, не давать ей повода для того, чтобы развязать первую мировую ядерную войну. Вот в чем главная проблема.

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Мир делает очень осторожные шаги в отношении России

Жданов заметил, что Россию душат медленно с помощью санкций и поражения в поле боя. Ее подводят к тому, что нужно разбалансировать систему власти.

Если, допустим, Путина его окружение отстраняет от власти, то пришедшая власть уже будет иметь меньшую легитимность. Им предстоит провести выборы,

– сказал военный эксперт.

К тому же, по его словам, Путин создал в России систему, согласно которой есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России. Поддержка главы Кремля сейчас очень высока и составляет более 50%. И эти россияне, а особенно помнящие и держащиеся за "совок", будут готовы по его зову умирать за родину.

Поэтому мир делает очень осторожные шаги по подавлению Российской Федерации,

– подчеркнул Жданов.

Он добавил, что Запад делает так, чтобы экономика вроде как упала, но не совсем потому, что на Россию резко "наехали", а потому, что Москва сама гнила внутри.

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