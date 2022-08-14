Это выстрел себе в голову, – Яковенко о новых угрозах США от россии

россия пригрозила США полным разрывом дипломатических отношений в случае признания ее спонсором терроризма. Если москва пойдет на такой шаг, то сделает себе хуже.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что именно россии более выгодно иметь дипломатические отношения с США.

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"Это выстрел себе в голову"

Яковенко считает, что угроза россии разорвать дипломатические отношения с США фейковая. На самом деле это еще один достаточно очевидный и бессмысленный шантаж со стороны москвы.

Разрыв дипломатических отношений с Соединенными Штатами – это выстрел себе в голову,

– заявил российский журналист.

По его словам, США, как и Украина, заботятся о своих гражданах, которые находятся за границей. В частности, при необходимости освобождают их из российских тюрем. А разрыв дипломатических отношений снизит эти возможности.

Однако, отметил журналист, дипломатические отношения между россией и Соединенными Штатами Америки все же выгоднее именно Москве.

Яковенко прокомментировал угрозы россии разорвать дипотношения с США: смотрите видео

Почему дипотношения с США важны для россии

Яковенко отметил, что россия явно проигрывает войну с Украиной, она хочет переговоров и вынуждена будет в конце концов пойти на них. Ведь с Киевом переговоры невозможны. Они могут быть только после вывода русских войск на границы 1991 года.

российский журналист заметил, что москва, конечно, может вести соответствующие переговоры с Францией, но это бессмысленно. Как и со многими другими странами.

Единственное, с кем важно россии оставить возможность вести переговоры в случае серьезного поражения, – это Соединенные Штаты Америки,

– убежден Яковенко.

В то же время он добавил, что Соединенным Штатам Америки это в целом нужно, но в значительно меньшей степени, чем россияне.

Новые угрозы россии по отношению к США: что этому предшествовало

Сенаторы обеих партий в очередной раз призвали Государственный департамент США признать россию спонсором терроризма. Они подчеркнули, что это необходимо сделать до того, как страна-агрессор попытается аннексировать временно оккупированные территории Украины.

Министерство иностранных дел россии пригрозило США полным расторжением дипломатических отношений в случае признания россии государством-спонсором терроризма.

Руководитель ОП Андрей Ермак считает, что россия должна быть признана страной-спонсором терроризма. Этот шаг и другие ограничения для страны-агрессора помогут разрушить ее экономику.

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