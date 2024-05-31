Генсек НАТО отрицает возможность "эскалации" из-за угроз Кремля относительно ударов по их территории

Йенс Столтенберг отметил, что Россия угрожает странам Запада еще с 2022 года из-за того, что они помогают защищаться Украине от агрессора. Он считает, что эти угрозы не имеют под собой основания и ни разу не воплощались в жизнь.

Генерельный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об этом перед началом министерской встречи Альянса в Праге.

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Угрозы России никогда не воплотятся в жизнь

Столтенберг также подчеркнул, что в угрозах со стороны России нет ничего нового.

Мы с 2022 года оказываем помощь Украине. Долгое время Путин запугивал нас, побуждая не делать этого. Он еще перед началом вторжения в феврале 2022 года предостерегал нас не помогать Украине и угрожал последствиями,

– заявил генсек.

Кроме того, он повторил заявление, которое сделал перед началом встречи НАТО, о том, что Украина должна бить по России, чтобы защищаться. По его словам, Украина имеет право на самооборону с использованием оружия Альянса. Он заверил, что это не сделает НАТО участником войны.

Йенс Столтенберг добавил, что ответственность на возможной эскалации будет лежать на России, как это было не раз с 2022 года. Он заявил, что нагнетанием вражды занимается Россия, а не Украина. Именно сейчас Россия открыла новый фронт на Харьковщине.

Ключевые страны Запада дали Украине разрешение бить по России