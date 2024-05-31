Генерельный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об этом перед началом министерской встречи Альянса в Праге.
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Угрозы России никогда не воплотятся в жизнь
Столтенберг также подчеркнул, что в угрозах со стороны России нет ничего нового.
Мы с 2022 года оказываем помощь Украине. Долгое время Путин запугивал нас, побуждая не делать этого. Он еще перед началом вторжения в феврале 2022 года предостерегал нас не помогать Украине и угрожал последствиями,
– заявил генсек.
Кроме того, он повторил заявление, которое сделал перед началом встречи НАТО, о том, что Украина должна бить по России, чтобы защищаться. По его словам, Украина имеет право на самооборону с использованием оружия Альянса. Он заверил, что это не сделает НАТО участником войны.
Йенс Столтенберг добавил, что ответственность на возможной эскалации будет лежать на России, как это было не раз с 2022 года. Он заявил, что нагнетанием вражды занимается Россия, а не Украина. Именно сейчас Россия открыла новый фронт на Харьковщине.
Ключевые страны Запада дали Украине разрешение бить по России
- США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Впрочем, будут и определенные ограничения. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что Украина начала получать позитивные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе.
- Германия также договорилась с Украиной, что она будет использовать немецкое оружие "в соответствии с международным правом" для защиты от российских ударов, которые враг наносит с приграничных территорий. Об этом сказал представитель правительства Штеффен Хебештрайт. Фактически немцы позволили бить своим оружием по России.
- Среди стран, что ранее разрешили использовать свое оружие по целям у России есть: Великобритания, Польша, Швеция, Франция, Канада, Чехия, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.