Генерельний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про це перед початком міністерської зустрічі Альянсу у Празі.

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Погрози Росії ніколи не втіляться у життя

Столтенберг також підкреслив, що у погрозах з боку Росії нема нічого нового.

Ми з 2022 року надаємо допомогу Україні. Тривалий час Путін залякував нас, спонукаючи не робити цього. Він ще перед початком вторгнення у лютому 2022 року застерігав нас не допомагати Україні і погрожував наслідками,

– заявив генсек.

Крім того, він повторив заяву, яку зробив перед початком зустрічі НАТО, про те, що Україна має бити по Росії, щоб захищатися. За його словами, Україна має право на самооборону з використанням зброї Альянсу. Він запевнив, що це не зробить НАТО учасником війни.

Єнс Столтенберг додав, що відповідальність на можливій ескалації буде лежати на Росії, як це було не раз з 2022 року. Він заявив, що нагнітанням ворожнечі займається Росія, а не Україна. Саме зараз Росія відкрила новий фронт на Харківщині.

Ключові країни Заходу дали Україні дозвіл бити по Росії