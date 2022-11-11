Сотни оккупантов остаются на правом берегу Херсонщины, – полковник запаса о потерях россиян

На Правобережье Херсонщины после массового бегства оккупантов все еще есть остатки вражеских войск. Их постараются выявлять во время так называемой "инфильтрации" на деоккупированных территориях.

Также россияне, уже привычно для себя, оставили для ВСУ много военной техники. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

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"Ленд-лиз" и "брошенные" россияне

Эксперт отметил, что любой уход такого уровня, как российский из Херсона – оставляет после себя определенные "остатки" той части оккупантов, которые не успели перейти на Левобережье. Также ВСУ, когда следовали за российским отступлением, "работали" по ним артиллерией.

Количество не переправившихся войск может исчисляться не тысячами, а сотнями. Есть переодетые в гражданскую форму – особенно возле Херсона и Берислава. Поэтому наши спецслужбы проводят "инфильтрацию" населения и все эти переодетые не сдавшиеся российские войска будут либо уничтожены, либо взяты в плен.

– объяснил обозреватель.

По его мнению, после того, как ВСУ "отработали" по Антоновскому мосту, вся техника, которая осталась на Правобережье в районе Херсона и на правом берегу Ингульца, станет новым "ленд-лизом", который "надо только отремонтировать".

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Где Россия "усилит" фронт

Специалист подчеркнул, что на Правобережье россияне находились сначала в очень плохом положении, но после их "перекидывания" на левый берег они получили в свое распоряжение большое количество высокомобильных и специализированных войск.

Если их забросят в сторону Донецка, что, скорее всего, так и будет, то симметричное перекидывание украинских войск на этот театр военных действий ухудшит наше состояние, поскольку обстановка на Донецком плацдарме для россиян лучше.

– указал аналитик.

По его словам, у оккупантов будет позади надежный тыл и очень короткие "плечи" логистических цепочек снабжения боеприпасами.

"Они там будут, как минимум, в паритетном соотношении с нашими силами, поэтому здесь видна достаточно опасная тенденция и накопление таких войск в районе Донбасса. Тем более, что мы знаем задачу, которую Путин поставил своим войскам – выйти на границы Донецкой области, что они последние несколько месяцев упорно пытаются делать", – считает Свитан.

По его мнению, это единственный участок фронта, на котором они стремятся проводить какие-то наступательные операции.

"Есть проблема, и она для украинских войск в этом направлении усилится", – резюмировал эксперт.

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