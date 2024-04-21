Ухудшение погоды повлияет на интенсивность атак врага: в ВСУ спрогнозировали ситуацию

Во время наступления и штурмов позиций ВСУ на Бахмутском направлении россияне привлекают тяжелую бронетехнику. Следовательно, ухудшение погодных условий тоже будет иметь влияние на ситуацию на фронте.

Об этом рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Погода способствует тому, чтобы российские войска проводили активные штурмовые действия. Причем способствует тому, чтобы они привлекали боевую бронетехнику. Очень часто мы видим, как они применяют и боевые бронированные машины для пехоты и тяжелые танки,

– сказал Олег Калашников.

При этом он заметил, что враг продолжают осуществлять штурмовые действия пехотой и без поддержки бронетехники. При таком "миксе", все же преобладает бронетехника. А также артиллерия и управляемые авиационные бомбы, которые оккупанты постоянно сбрасывают на линию обороны защитников, а не только на населенные пункты, как было это раньше.

Россияне ведут ползучее наступление

Комментируя продвижение российских войск, он назвал ситуацию "достаточно непростой".

"Действительно, они пытаются продвигаться и у них есть некоторые успехи. Но сказать, что эти успехи достаточно кардинальные, нельзя. Это у них так называемое ползучее наступление", – отметил Калашников.

Кроме того, спикер отметил, что и Силы обороны "время от времени осуществляют контратакующие действия".

"На тактическом уровне занимаем их огневые позиции, выбиваем с рубежей. Все достаточно нестабильно и напоминает качели", – добавил спикер.

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