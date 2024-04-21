Про це розповів офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в етері телемарафону, інформує 24 Канал.
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Погода сприяє тому, щоб російські війська проводили активні штурмові дії. При чому сприяє до того, щоб вони залучали бойову бронетехніку. Дуже часто ми бачимо, як вони застосовують і бойові броньовані машини для піхоти і важкі танки,
– сказав Олег Калашніков.
При цьому він зауважив, що ворог продовжують здійснювати штурмові дії піхотою і без підтримки бронетехніки. При такому "міксі", усе ж переважає бронетехніка. А також артилерія і керовані авіаційні бомби, які окупанти постійно скидають на лінію оборони захисників, а не лише на населені пункти, як було це раніше.
Росіяни ведуть повзучий наступ
Коментуючи просування російських військ, він назвав ситуацію "досить непростою".
"Дійсно, вони намагаються просуватись і у них є деякі успіхи. Але сказати, що ці успіхи досить кардинальні, не можна. Це в них так званий повзучий наступ", – зазначив Калашніков.
Крім того, речник зауважив, що і Сили оборони "час від часу здійснюють контратакуючі дії".
"На тактичному рівні займаємо їх вогневі позиції, вибиваємо з рубежів. Все досить нестабільно та нагадує гойдалки", – додав спікер.
Актуально про ситуацію на фронті
- За добу захисники відбили 32 атаки на Авдіївському напрямк та 28 атак на Бахмутському напрямку.
- Також утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ЗСУ просунулися на південь від Кремінної Луганської області.
- Натомість на Донеччині росіяни незначно просунулися біля Часового Яру і встановили невеликий тактичний плацдарм на околицях Очеретиного, під Авдіївкою.