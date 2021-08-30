Ухудшились все показатели: каково состояние мальчика, которого могли пытать в Черкасской области

Семилетний мальчик, который попал в больницу с тяжелыми травмами до сих пор находится в реанимации в Черкассах. К сожалению, состояние ребенка ухудшилось.

О том, какое сейчас состояние маленького пациента, рассказал директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий. Жизнь 7-летнего мальчика – до сих пор под большой угрозой.

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Врачи фиксируют негативную динамику

Ухудшились все показатели, наблюдаем отрицательную динамику. Ребенок все еще в терминальной коме, у него полиорганная недостаточность, в частности, почек и печени,

– сказал Кондрацкий.

Мальчика уже госпитализировали с тяжелыми травмами и признаками мозговой комы третьей степени. В частности, у ребенка внутричерепная гематома, нет обоих ушей и нижней губы, а также части полового органа.

Врачи говорят: неизвестно, сколько времени в таком состоянии пробыл мальчик. Ребенок дышит с помощью искусственной вентиляции, а деятельность мозга едва фиксируют.

Отец пострадавшего отрицает , что ребенка могли пытать. Эту информацию он называет фейком. Мужчина убежден, что с мальчиком произошел несчастный случай.

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Что известно о жутком случае с ребенком: