Указ Госдепа не касается помощи Украине, – источники СМИ в Пентагоне

Госдеп США издал указ об остановке всей иностранной помощи на 90 дней. Однако этот указ не касается помощи, которая выделяется Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Остапа Яриша.

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Указ Госдепа не касается Украины

Остап Ярыш подчеркнул, что указ Госдепа США о заморозке помощи другим странам не касается военной поддержки Украины. Об этом сообщают источники журналиста в Пентагоне.

Не знаю, что именно имеет в виду POLITICO. Подозреваю, может идти о программе FMF, но заложенные средства на поддержку Украины давно потратили,

– написал Яриш.

Ранее издание Politico заявило, что Госдеп США издал указ об остановке всей иностранной помощи на 90 дней. Это решение касается в том числе и Украины, но, вероятно, не военной помощи. Указание, которое поступило в пятницу, вызвало удивление даже среди работников ведомства.

Представитель USAID на условиях анонимности сообщил журналистам, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, приказано прекратить все работы.

Кроме того, среди проектов замороженных проектов есть поддержка школ и медицинская помощь, например неотложная помощь матерям и вакцинация детей.

В Пентагоне также ранее сообщали, что указ Трампа о 90-дневной паузе в международной поддержке не повлияет на военную помощь Украине. В ведомстве заверили, что контракты на изготовление оружия для Украины по программе USAI остаются в силе, а поставки по программе PDA продолжаются.