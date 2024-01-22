Исторически населенные украинцами территории России: появился текст указа Зеленского
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский в День Соборности подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России. На странице Офиса Президента был опубликован текст этого указа.
О подписании указа президент Украины сообщил в обращении ко Дню Соборности. В нем он также добавил, что внесет в ВР законопроект о множественном гражданстве.
Что этому предшествовало Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России
Какие территории России исторически заселены украинцами
В указе Зеленского говорится, что Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод. Да, исторически заселенными украинцами есть земли:
- Кубани,
- Стародубщины,
- Северной и Восточной Слобожанщины в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.
Кроме того, Россия нарушает права украинцев на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданские, социальные, культурные и религиозные права, право доступа к украиноязычным СМИ.
Правительство должно разработать план действий по сохранению идентичности украинцев
Согласно необходимости соблюдения международных обязательств и руководствуясь положениями международных конвенций, Зеленский постановил Кабмину внести на рассмотрение СНБО план действий по сохранению национальной идентичности украинцев на территории России. В частности, говорится о:
- проработке вопроса о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях относительно украинцев, восстановлении и сохранении исторической памяти, в том числе по образованию центра по указанным вопросам;
- активизации работы по противодействию дезинформации и пропаганде России по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощенных ею народов с привлечением отечественных и зарубежных ученых, экспертов, представителей украинской общественности за рубежом и организаций зарубежных украинцев к подготовке и проведению мероприятий, направленных на развенчивание российских мифов об Украине;
- развитии взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами;
- обеспечении совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения в Украине и мире материалов о более тысячелетней истории украинского создания государства, исторические связи земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды;
- освещении в учебных программах и учебниках для учебных заведений правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах России.
Кроме того, МИД должен разработать комплексную стратегию взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом.