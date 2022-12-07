Путину посоветовали шаманы, – политтехнолог раскрыл цель угроз украинским дипломатам
Украинские посольства за границей продолжают получать угрозы. Жуткие свертки дипломатическим учреждениям присылают по личному указанию Владимира Путина.
Об этом 24 каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. По состоянию на 7 декабря уже известно о 31 случае угроз в 15 странах.
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По словам политтехнолога, сначала можно подумать, что это работа каких-то психически больных людей. Однако Шейтельман рассказал, что по полученной им информации, за этими угрозами может стоять Кремль.
"Это прямое указание Путина"
Политтехнолог напомнил, что Владимир Путин имеет тягу к оккультным наукам. В частности, когда у российского диктатора были проблемы со здоровьем, то он обращался за помощью к шаманам. Они помогали главе Кремля подлечить спину нетрадиционными методами.
Как мне рассказали, сейчас Сергей Шойгу снова привел к Путину этих шаманов со словами: "Знаешь, Володя, они сказали, как победить Украину. Нужно вызвать ужас у представителей Украины за границей. Для этого нужно рассылать глаза собак", – рассказал Шейтельман.
Он добавил, что президент страны-агрессора верит в такие вещи, поэтому якобы сразу прислушался к совету шаманов.
"Это прямое указание Путина – заниматься всем этим бредом", – отметил Шейтельман.
Михаил Шейтельман рассказал, кто стоит за угрозами украинским дипломатам: смотрите видео
Как россияне себя выдали в доме посла Украины в Ватикане
Кровавые пакеты – не единственный вид угроз украинским дипломатам. В частности, посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш 2 декабря заявил, что в его дом в Риме ворвались неизвестные. По словам политтехнолога, в этом инциденте вполне очевиден "почерк" россиян.
Россияне сами себя выдали тем, что, когда залезли в квартиру нашего посла в Ватикане, то вымазали стены экскрементами. А как известно, экскрементами обмазывают стены российские военнослужащие. Это у них главная специализация. Это единственное, что они умеют делать,
– сказал Шейтельман.
Он добавил, что о таких специфических действиях рассказывали украинцы, в чьих домах во время оккупации украинских территорий побывали российские военные.
"Я встречался с жителями, дома которых были захвачены россиянами, например, под Киевом. По возвращении домой людей поразило, что все было вымазано экскрементами. Это точно россияне, здесь сомнений нет ", – рассказал политтехнолог.
"Почтовый терроризм" в Европе: коротко
- С начала декабря украинские посольства по всему миру начали получать подозрительные свертки. Как сообщили в МИД, в посылках были жуткие находки, в том числе глаза животных.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это попытка запугивания украинских дипломатов. Он также предположил, что за этими действиями стоит Россия.
- В России открестились от рассылки украинским посольствам кровавых посылок. В частности, владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что не имеет никакого отношения к посылкам с останками животных.