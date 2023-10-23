Полгода скрывался от призыва на даче друга: как на Харьковщине наказали уклониста
В Харьковской области суд признал виновным военнообязанного, который пять месяцев уклонялся от мобилизации. Свой поступок мужчина объяснил тем, что не смог бы убить человека.
На скамье подсудимых оказался ранее не судимый житель Балаклеи, полгода убегавший от мобилизации, передает 24 Канал.
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Пять месяцев убегал от призыва
Повестку осужденный получил 7 февраля 2023 по месту работы. После чего мужчина прошел ВВК, признавшую его годным к военной службе. Уже 11 февраля он получил боевую повестку, однако на место прохождения военной службы не явился, а начал скрываться от призыва на даче своего товарища. Таким образом, мужчине удалось избегать мобилизации в течение пяти месяцев. В июле этого года, когда он вернулся домой, его уже ждали правоохранители с уведомлением о подозрении.
Как объяснил свой поступок уклоняющийся и что решил суд
В суде обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Он объяснил свой поступок тем, что не смог бы взять в руки оружие и нацелить его на другого человека.
Судья признал жителя Балаклеи виновным в уклонении от мобилизации во время военного положения и приговорил к 3 годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.
Как в Украине наказали других ухилянцев
- В Тернопольской области осудили мужчину, который пытался избежать мобилизации. Свой поступок обвиняемый объяснил страхом. Суд назначил ему 3 года лишения свободы.
- На Львовщине мужчина получил 5 повесток и ни за одной из них он не явился в ТЦК. Таким образом ему удалось почти год скрываться от мобилизации. Свои неявки обвиняемый оправдывал воздушной тревогой, проблемами с транспортом и даже зубной болью.
- На Волыни военнообязанный объяснил свою неявку в ТЦК тем, что в тот день как раз пас коров. Ему назначили испытательный срок на один год.