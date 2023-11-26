Уклонение от мобилизации: в ВСУ объяснили, есть ли эта проблема массовой

В Украине идет военное положение и мобилизация. призыву подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет, однако часто они пытаются избежать этого.

Владимир Фитьо, начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ рассказал, что в Украине действительно существует проблема с уклонением от мобилизации, однако не массовая. Также он отметил, что это не влияет на общую ситуацию.

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Уклонниками занимаются правоохранители

По словам Фитьо, сознательные граждане, желающие связать свою жизнь с Вооруженными Силами, могут это сделать.

Можно прийти на контрактную службу в Вооруженные силы Украины, например, выбрать себе свое подразделение, выбрать свою профессию, заключить контракт и проходить службу по этой профессии, которую вы себе выбрали,

– отметил он.

Спикер подчеркнул, что теми, кто пытается избежать мобилизации, занимаются правоохранители, ведь за игнорирование повесток предусмотрена административная ответственность. Информация об этих гражданах передаются в полицию, которая может осуществлять определенные поисковые мероприятия вместе с представителями ТЦК и органов местного самоуправления.

Он напомнил, что повестки могут вручать не только представители ТЦК и СП, но и представители органов местной власти, представители ЖЭКов, ОСМД, а также руководители предприятий любой формы собственности.

По словам Фитьо, многие проблемы и вопросы решятся, когда будет упорядочен электронный учет, то есть будет синхронизация между базами данных.

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