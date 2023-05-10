Не уклонение, а отказ: в каких случаях можно не брать повестки

В Украине продолжаются мероприятия по общей мобилизации населения, поэтому повестки могут вручать в любом месте. Однако есть случаи, когда от повестки можно отказаться и не нести за это никакой ответственности.

Это могут быть случаи, когда данные гражданина в повестке были указаны неправильно. В этом случае украинцев не имеют права штрафовать за уклонение от мобилизации.

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В каких случаях можно не брать повестку из рук

Юрист Никита Муренко рассказал, что украинцы могут не расписываться за повестку, если работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки выписали повестку с нарушением норм действующего законодательства.

Отказаться от повестки можно, если:

бланк был заполнен частично, а данные гражданина дописывались впоследствии;

работники ТЦК и СП указали неправильные данные получателя;

повестку вручил не уполномоченный человек, не имеющий при себе печати или документов, подтверждающих его компетентность.

По словам Муренко, в таких случаях можно не подписывать расписку о получении повестки, после чего сотрудник военкомата составляет акт об отказе и передает его на рассмотрение руководителям ТЦК и СП.

Они в результате могут взыскать штраф за нарушение правил военного учета. Его можно обжаловать в суде,

– подчеркнул юрист.

Кроме этого, Никита Муренко отметил, что саму повестку невозможно обжаловать в суде, а вот постановление о наложении штрафа за уклонение от военного учета – вполне реально. Таким образом украинцы могут избежать ответственности за уклонение от мобилизации.

В Украине хотят уменьшить призывной возраст мужчин

Министерство обороны совместно с Вооруженными Силами 5 мая предложило новые изменения в украинское законодательство. Они хотят сократить призывной возраст с 27 до 25 лет.

В Минобороны считают, что это создает большую нагрузку на территориальные центры комплектований и социальной поддержки. Кроме того, призыв нуждается в дополнительных финансовых расходах со стороны государства.

Впоследствии представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин на заседании 5 мая 2023 одобрил проект закона о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе.

В конце концов, законопроект о сокращении призывного возраста. попал в парламент 10 мая. Теперь за него должны проголосовать народные избранники.

Если повестка была оформлена и выдана должным образом, то гражданина, отказавшегося ее брать, имеют право привлечь к административной ответственности, то есть оштрафовать. За уклонение от мобилизации украинцы должны заплатить штраф от 3 400 до 5 100 гривен.