Депутатов Киевского горсовета будут судить за уклонение от военной службы, – ГБР
Источник:ГБР
ГБР передало в суд обвинительный акт в отношении трех депутатов Киевского горсовета, которых подозревают в уклонении от военной службы. Они числились в одной из воинских частей, однако не появлялись там год.
Кроме этого, также будут судить и помощника депутата, которого также подозревают в уклонении от службы, а также руководителя аппарата Киевсовета и командира воинской части. Они помогали в реализации схемы.
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Детали дела
Следователи Государственного бюро расследований установили, что солдаты одной из воинских частей, трое из которых являются депутатами столичного горсовета, а еще один – помощник депутата Киевсовета, в течение года не появлялись на военную службу. В то же время они продолжали получать деньги за свою "работу".
Руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников в КГВА. К сделке был привлечен и командир одной из воинских частей теробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации,
– рассказали в ГБР.
Правоохранители предъявили трем депутатам и помощнику обвинения в уклонении от несения обязанностей военной службы, что совершено группой лиц по предварительному сговору. Кроме этого руководитель аппарата Киевской городской военной администрации получил подозрение в содействии в уклонении.
В то же время командир воинской части обвиняется в превышении служебных полномочий.
Дело об уклонении от службы депутатов передали в суд / фото ГБР
Деятельность ГБР
- В Николаеве 24 апреля на одной из стоянок от взрыва погибли два военнослужащих. Это произошло во время неосторожной перегрузки боеприпасов. Сейчас это дело расследует ГБР.
- В ночь на 20 апреля отец и сын расстреляли полицейского. Государственное бюро расследований разоблачило военных, которые помогали подозреваемым скрываться от правосудия. Отмечается, что один из них передал авто для побега за границу, а другой – поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон. Они знали, что обоих разыскивает полиция.
- Самим же подозреваемым в убийстве ГБР сообщило и обвинение в дезертирстве. В ту трагическую ночь отец и сын самовольно покинули воинскую часть в Одесской области, а также похитили табельный пистолет.