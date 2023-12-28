Уклонист на границе с Румынией: мужчина с перцовым баллончиком напал на пограничника
Источник:ГПСУ
В ночь на 28 декабря пограничный наряд отдела "Мамалыга" Черновицкого отряда обнаружил лицо, которое двигалось к украинско-румынской границе. Во время задержания мужчина сопротивлялся и совершил нападение на пограничника.
Известно, что двигавшегося к границе с Румынией мужчину наряд Черновицкого отряда обнаружил с помощью беспилотника. В указанный оператором район сразу выехала группа реагирования.
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Что известно о ситуации
При задержании правонарушитель применил против наряда баллончик с перцовым газом.
Общаться с пограничниками мужчина не захотел. Он оказывал сопротивление, а затем прыснул в лицо военнослужащим перцовым газом из баллончика,
– говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Известно, что пограничник, получивший химический ожог глаз, был доставлен в областную клиническую больницу города Черновцы. Сейчас он находится на лечении, его состояние здоровья удовлетворительное.
Правонарушитель задержан. За сопротивление работнику правоохранительных органов ему грозит уголовная ответственность.
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