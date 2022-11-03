Еще 74 защитника "Азовстали" вернулись домой: кого из героев удалось освободить

В Украину в рамках обмена вернули более сотни наших военных. Из них более 70 бойцов защищали Мариуполь.

Среди них тяжело раненые и лежачие защитники "Азовстали", пишет 24 канал. Также боец, который добровольцем полетел вертолетом в Мариуполь, чтобы спасти собратьев и бороться за город.

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Украина вернула почти сотню защитников Мариуполя

Мы вернули домой 107 наших людей из русского плена. Среди освобожденных – 107 воинов: 6 офицеров, 101 рядовой и сержант. 74 бойца защищали "Азовсталь",

– сообщил Дмитрий Лубинец.

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Украина вернула:

тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из "Азовстали";

ребят с осколочными ранениями рук и ног, а также с огнестрельными ранениями разных частей тела;

защитников с ампутированными конечностями и ожогами;

бойцов, не чувствующих часть лица и имеющих инфицированные раны;

даже раненого военного в результате взрыва в Еленовской колонии.

Возвращение украинских военных из плена: смотрите видео

По словам Лубинца, многие украинские военные получили ранения в марте.

После освобождения их ожидает оказание квалифицированной медицинской помощи, реабилитация, психологическая и социальная поддержка,

– пообещал Уполномоченный Совета по правам человека.

Кроме этого, глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, что среди освобожденных есть бойцы:

Вооруженных сил Украины;

Военно-морских сил ВСУ;

Сил территориальной обороны ВСУ;

Государственной пограничной службы Украины;

Национальной полиции Украины;

Государственной специальной службы транспорта;

Национальной гвардии Украины.

Советник по вопросам коммуникаций главы Офиса Президента Украины Дария Зарина добавила, что среди освобожденных из плена есть лейтенант медицинской службы из военного госпиталя Днепра, который добровольцем полетел вертолетом в Мариуполь. Он оказывал помощь раненым и находился на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

Освобожденные из плена защитники Украины / Фото Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака и Даши Заривной

Возвращение украинских бойцов домой: главное

3 ноября в рамках обмена Украина вернула 107 защитников Украины. Глава Офиса Президента Андрей Ермак пояснил, что обмен военнопленными произошел по формуле "107 на 107".

Кроме этого, буквально 29 октября домой вернулись 52 пленных украинских военных. Самому младшему из них – 19 лет, а самому старшему – 56 лет.

Владимир Зеленский рассказал, что с марта 2022 года Украине удалось вернуть из российского плена 1 031 человека.

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