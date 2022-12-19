Подумали, что "ядерка": Ким рассказал, как ВСУ сбросили на россиян с дрона боеприпас

На Кинбурнской косе до сих пор находятся российские оккупанты. Они заявляют, что Украина применила там тактическое ядерное оружие.

Об этом рассказал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что такие заявления россиян смешны.

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"Это обычный 9-килограммовый термобарический боеприпас, с которым работают военные. Но россияне настолько не ожидали, что это будет из дрона такой вес и на такое расстояние, что подняли панику", – объяснил Ким.

Усовершенствовали волонтеры

По словам главы администрации, атака с дрона на видео выглядит довольно серьезно, но на самом деле это разработки волонтеров. Ким отметил, что у боеприпаса доработка.

Сейчас мы доделаем еще несколько таких боеприпасов. Один уедет на Бахмут. Другие будут дополнительно работать в нашей полосе, – сообщил руководитель ОВА.

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