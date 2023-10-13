Украина атаковала корабли "Буян" и "Павел Державин" благодаря экспериментальному вооружению

Украина атаковала носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" благодаря экспериментальному вооружению морских дронов. За атакой на российские корабли стоят СБУ вместе с ВМС.

Источники 24 Канала в СБУ подтверждают, что атака на ракетоноситель "Буян" (13 октября) и подрыв "Державина" (11 октября) – дело рук СБУ с ВМС Украины.

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СБУ пытались поразить российскую подводную лодку

Деталей пока не раскрывают, но добавляют, что оба судна были поражены "Морскими малышами" с экспериментальным вооружением.

Источники 24 Канала рассказали, что украинские военные пытались поразить российскую подводную лодку "Алроса", однако ее уничтожение пока отсрочилось.

После первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подводной лодке "Алроса", которая пока сумела убежать от наших разработок. Носитель крылатых ракет "Буян" повторить "подвиг" "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей",

– рассказал источник.

Один из организаторов спецоперации отметил, что СБУ предупреждает российских оккупантов: "не надо ходить украинскими водами, если хотите сохранить хоть какие-то остатки своего флота".

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