Без помощи США Украина может проиграть войну: эксперт-международник прокомментировал такой риск

В Вашингтоне продолжается политическая борьба за вынесение решения о выделении средств на военную и финансовую помощь Украине. Впрочем, рассуждения некоторых американских политиков по поводу того, что судьба войны зависит исключительно от принятия помощи США, не совсем соответствуют действительности

Такой мыслью с 24 Каналом поделился кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. Он отметил, что риск не согласования помощи Украине от США действительно существует, но это не значит, что из-за этого Украина автоматически проигрывает войну.

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Какой контекст резонансных заявлений Белого дома

В американском политикуме мнение о том, что без помощи Вашингтона Украина не выстоит, очень распространено. Даже сам президент Джозеф Байден считает, что затягивание решения о помощи Украине может привести к катастрофе.

Именно поэтому Белый дом готов пойти на уступки в пограничной политике США, которая долгое время была неизменной. А для того, чтобы эти изменения произошли, на них нужно согласие обеих партий, которое пока не удается достичь из-за максималистских требований отдельных республиканцев.

"В ближайшие дни должно состояться голосование в Сенате, после чего мы сможем увидеть, готовы ли американские политики к продолжению помощи Украине и всему свободному миру для того, чтобы бороться с российской агрессией", – отметил Желиховский.

Как будет действовать Украина в случае, если США не одобрят помощь

Согласно законопроекту Байдена, Украина может получить 60 миллиардов долларов поддержки, из которых 46 миллиардов военной помощи и 14 миллиардов экономической. В то же время, в течение 2023 года Киев получил от Вашингтона 24 миллиарда долларов военной помощи, которые были сопоставимыми с более чем 60% бюджета Украины на оборону.

В последние месяцы 2023 года Украина смогла существенно нарастить свое собственное производство оружия. Кроме того, Украина имеет еще одного важного донора в лице Европейского союза, который может покрыть львиную долю дефицита украинского бюджета в 2024 году.

Кроме того, Украина надеется на военную помощь от отдельных государств-членов объединенной Европы. Так, Киев ожидает визит Эммануэля Макрона, который должен приехать в Украину в феврале и объявить о новых обязательствах для Украины в дополнение к уже обещанным САУ Ceasar, ракетам SPALP и боеприпасам.

: В интервью британскому 4 Каналу Владимир Зеленский отметил, что без западной помощи в начале войны Украина могла бы продержаться лишь несколько месяцев и точно не имела бы возможности сдерживать агрессора на протяжении почти двух лет полномасштабных боевых действий.

И, наконец, помочь Украине в это непростое время обещают страны, согласившиеся подписать гарантии безопасности. Так, недавно Британия объявила о том, что инвестирует в производство беспилотников для сил обороны 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.

"Можем надеяться, что Украина не останется наедине с Россией и сможет эффективно отражать те атаки, которые агрессор ежедневно совершает. Хотя, конечно, это будет гораздо сложнее делать, если помощь со стороны Вашингтона не будет оказана", – спрогнозировал эксперт-международник.

Что еще известно о помощи США для Украины