Военный эксперт предположил, как ВСУ будут освобождать Херсонщину от оккупантов
Вооруженные Силы Украины уверенно работают над освобождением Юга нашего государства от российских захватчиков. Они наносят оккупантам немалые потери и разрушают пути логистического обеспечения, чтобы исчерпать их ресурсы.
Нужно подождать, пока у россиян иссякнут силы
Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Денис Попович. По его словам, для того чтобы сейчас идти в прямое наступление и не ждать, пока у россиян закончатся силы, у нас недостаточно ресурсов.
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К тому же Украина, в отличие от России, бережет своих людей, вместо того чтобы бросать их в бой как пушечное мясо.
Эксперт объяснил, что у нас совсем другая тактика. Она состоит в том, чтобы идти к цели маленькими шагами и с разных сторон – где-то освободить какой-нибудь населенный пункт, где-то тактически продвинуться, уничтожить мост, перекрыть переправу, ударить по командному пункту, взорвать запас боекомплекта и т.д. Таким образом можно полностью обескровить вражескую группировку и заставить ее к осуществлению "жеста доброй воли".
Хотя последние события, свидетельствующие о том, что россияне перебрасывают подкрепление в Херсонскую область, чтобы там организовать оборону, не заставляют надеяться, что на такой жест доброй воли они пойдут. Скорее всего, они будут защищаться,
– добавил он.
"Референдум" нужно сорвать
Попович решил не давать прогнозы по срокам освобождения Херсонщины. Однако он отметил, что если этого не произойдет до проведения так называемого "референдума", к которому активно готовятся оккупанты, нужно позаботиться о том, чтобы он был, по меньшей мере, сорван.
"Если ВСУ будут стоять в пригороде Херсона и смогут доставать повсюду, о каком референдуме может идти речь, кто будет его признавать? Его и так не признают, а если контрнаступление будет развиваться удачно и ВСУ будут стоять вокруг Херсона – тем более", – считает эксперт.
Следовательно, он отметил, что кроме деоккупации своих территорий, одной из главных задач украинской стороны является сделать так, чтобы этот "референдум" стал бутафорией и его невозможно было провести из-за близости боевых действий.
Военный эксперт Денис Попович о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области: смотрите видео
Последние новости из Херсона: коротко
- После того как ВСУ нанесли мощные удары по Антоновскому мосту в Херсоне, оккупанты начали возводить понтонные переправы. Одна из них – через реку Ингулец в Дарьевке, где в советское время был понтонный, но стационарный мост.
- Кроме того, вражеские военные сообщили об открытии паромного сообщения и анонсировали возможность ездить через Каховскую ГЭС.
- Между тем ВСУ отразили штурм оккупантов у границ Херсонской области и нанесли им потери. Враг был вынужден отойти.