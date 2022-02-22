Будем мобилизовать весь мир, – Кулеба об увеличении военной помощи Украине
Источник:МИД Украины
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет мобилизовать мир для того, чтобы получить все, что необходимо для укрепления обороноспособности нашего государства.
Министр иностранных дел отметил, что направил письмо главе МИД Великобритании с просьбой предоставить дополнительное оборонное вооружение. Об этом он сообщил на брифинге 22 февраля.
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С такой же просьбой буду обращаться к собеседникам в США. Поскольку Украина не является членом ни одного объединения коллективной безопасности и, к сожалению, не имеет ганантий безопасности, то лучшей нашей гарантией будет дипломатия и армия,
– сказал Дмитрий Кулеба.
Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул: "Мы будем мобилизовать весь мир для того, чтобы получить все необходимое для укрепления обороноспособности нашего государства".
Дмитрий Кулеба вышел на брифинг в Вашингтоне: смотрите видео
Военная помощь для Украины: коротко
- Глава Пентагона Ллойд Остин хочет использовать наземные маршруты вместо воздуха для доставки Украине военной помощи. Речь идет о предоставлении летального вооружения.
- Штаты являются одной из тех стран, которые активно предоставляют военную помощь. Однако военный атташе при посольстве США Брендон Пресли заявил, что в случае необходимости поддержка вырастет.
- Алексей Резников отметил, что в Украину 19 февраля прибыл самолет с военной помощью от Канады. Привезли винтовки, пулеметы, приборы ночного видения и другое вооружение.