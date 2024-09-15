Пекин будет недоволен: что может вбить клин между Китаем и Россией

Пока Китай и Бразилия продвигают свой мирный план для урегулирования войны в Украине, который выгоден только для России, Киев активно готовится ко второму Саммиту мира, на который планирует пригласить Пекин и Москву.

С дипломатической точки зрения это довольно сильный ход Киева. В разговоре с 24 Каналом политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман оценил, насколько важно увидеть на втором Саммите мира представителей из Китая. Напомним, что в июле глава МИД Украины совершил первый двусторонний визит в Китай с 2012 года.

Стоит внимания У Китая большие амбиции: для чего Пекин продвигает свой "мирный план"

Тактика Украины в отношении Китая

Украина демонстрирует свое стремление к миру и гибкость, показывая Си Цзиньпину, что это Владимир Путин препятствует мирному процессу, саботирует его и из-за россиян продолжается война, которая негативно влияет на перспективы развития китайской экономики.

Очевидно, что в этой ситуации Китай будет недоволен тем, что Россия саботирует Саммит мира и мирный процесс в целом. В то же время Украина таким образом вбивает клин между путинской Россией и КНР.

Это стратегически выгодная позиция,

– отметил Эйдман.

На самом деле Китаю не нужна российско-украинская война. С одной стороны, Пекину невыгодно, чтобы война продолжалась, ведь она негативно влияет на экономическую конъюнктуру, от которого экспортоориентированный Китай полностью зависит. С другой – КНР не заинтересован в поражении России и крахе путинского режима.

Россия для Пекина "хорошая коровка", которая дает молочко в неограниченном количестве, в виде своих природных ресурсов,

– сказал политолог.

Китай между этими двумя крайними точками пытается лавировать. То есть, как-то влиять на путинскую Россию, чтобы она быстрее остановила войну, но одновременно ни в коем случае не мешать Путину вести войну, чтобы не привести к поражению страны-агрессора и краху диктаторского режима, который неизбежен.

Впрочем, Китай продолжает усиливать сотрудничество с Россией. В частности, в следующем месяце Си Цзиньпин совершит визит в Россию. Причиной этого является участие в саммите блока стран-участниц БРИКС