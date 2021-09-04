Украина до конца года получит от США новую партию "Джавелинов", – Кулеба
Источник:"РБК-Украина"
До конца 2021 года Украина может получить партию бронебойных систем "Джавелин". Это предусмотрено новым пакетом помощи безопасности США. Однако украинская сторона на этом не будет останавливаться.
В Украине планируют продолжать переговоры с США для получения других видов летального оружия и нелетального оборудования. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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В Украину приедет глава Пентагона
Кулеба уточнил, что сейчас он не может сказать, как и о чем планируют договариваться, потому что Украина ждет визита министра обороны США Ллойда Остина.
Диалог между Украиной и США по вопросам безопасности и обороны будет продолжать рабочая группа комиссии стратегического партнерства, о перезапуске которой договорились Владимир Зеленский и Джо Байден.
Первое заседание обновленной комиссии, по словам главы МИД Украины, состоится уже этой осенью.
Осенью вместе с моим коллегой государственным секретарем Энтони Блинкеном мы проведем в Вашингтоне очередное заседание комиссии. Там мы планируем принять новую Хартию стратегического партнерства Украины и США,
– заявил Кулеба.
К слову, первую Хартию стратегического партнерства Украины и США подписали еще в 2008 году госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Владимир Огрызко.
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Встреча Зеленского и Байдена: коротко о главном
- Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон во время телефонного разговора в июне 2021 года.
- Предварительной датой визита Зеленского было 30 августа, однако из-за обострения ситуации в Афганистане, встречу перенесли дважды. Окончательной датой стало 1 сентября.
- Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Белом доме. Лидеры стран договорились об экономическом сотрудничестве, борьбе против ксенофобии и гомофобии, гуманитарной помощи и тому подобное.
- В рамках визита в США украинская делегация во главе с президентом приняла участие в ряде переговоров и подписала несколько важных договоров в оборонной и аграрной сферах и системе здравоохранения.