Украина договаривается с Россией об эвакуации с "Азовстали" медиков, раненых бойцов и мирных

В настоящее время украинские власти пытаются договориться с Россией о том, чтобы эвакуировать с "Азовстали" медиков, раненых бойцов и гражданских, которые находятся в самом Мариуполе.

Об этом во время брифинга рассказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса Президента Татьяна Ломакина, сообщает 24 канал.

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Если об эвакуации этих категорий людей удастся договориться, это будет второй этап гуманитарной операции.

В настоящее время ведутся переговоры о возможном втором этапе гуманитарной операции по спасению медицинских работников и раненых – около 500 человек. А также об открытии гуманитарных коридоров, в которых нуждаются сами мариупольцы,

– рассказала Ломакина.

Сколько гражданских осталось в Мариуполе

Согласно данным Офиса Президента, в настоящее время в Мариуполе находятся несколько тысяч человек. Преимущественно это женщины, дети и пожилые люди.

Они все ждут спасения, и Украина будет делать все возможное, чтобы открыть гуманитарный коридор и помогать людям выехать на мирные территории Украины,

– добавила Ломакина.

Какая ситуация на "Азовстали": коротко о главном

Ситуация на заводе критическая – среди защитников Мариуполя много раненых, которым срочно нужна медицинская помощь. Многие без рук и ног и не имеют даже обезболивающего, чтобы хотя бы унять боль.

Россия беспрестанно штурмует завод. Утром 11 мая украинские воины сообщили, что только за прошедшие сутки оккупанты нанесли по "Азовстали" 20 воздушных атак.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что сейчас там более тысячи украинских бойцов. Среди них много людей с открытыми ранами, которые находятся в полной антисанитарии.

Владимир Зеленский 10 мая рассказал, что Украина использует все возможные дипломатические инструменты для спасения украинских бойцов Мариуполя. Но Россия не соглашается ни на один вариант.

Украина предложила обмен и попросила Россию вывезти хотя бы тяжелораненых. Вместо этого России отдадут пленных оккупантов. Кремль еще не ответил.

Добавим, что 6 мая активисты создали петицию, где требуют ООН начать эвакуацию всех военных и гражданских с "Азовстали", применив процедуру экстракции. Сейчас там более миллиона подписей.

8 мая защитники Мариуполя подтвердили, что готовы сдаться третьей стороне и оставаться в этой стране до завершения войны. При этом они просят эвакуировать с ними и тела погибших собратьев.

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