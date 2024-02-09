Депутат Бундестага заявил, что Украина должна уничтожить российские военные объекты и штабы

Депутат Бундестага заявил, что нужно сделать все, чтобы Украина могла бить по территории России. По его словам, говорится не только о нефтеперерабатывающих заводах.

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по обороне и внешней политике Родерих Кизеветтер рассказал журналистам, что Кремлю надо показать, что так больше продолжаться не может. Соответствующее заявление политик сделал во время визита в Украину 8 февраля.

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Кизеветтер призвал уничтожать российские военные объекты и штабы

Родерих Кизеветтер рассказал, что в случае, если Украина не справится, то это будет ужасно, ведь:

миллионы украинцев покинут свою страну,

поставят под угрозу сплоченность европейских государств,

это также покажет, что Запад не в состоянии остановить такого диктатора, как Путин, который в ужасном кровопролитии бездумно жертвует сотнями тысяч своих солдат,

что мы не в состоянии противостоять Путину, что злом всего того, что происходит, является Путин и его преступная нападающая война.

Депутат Бундестага объяснил, что надо показать России, что больше так продолжаться не может.

Россия должна признать право своих соседей на существование. Война должна быть перенесена в Россию. Российские военные объекты и штабы нужно уничтожить. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла поражать не только нефтеперерабатывающие заводы в России, но и министерства, командные пункты и огневые точки,

– заявил немецкий политик.

Он также сказал, что российскому народу пора осознать, что у него есть диктатор, который жертвует будущим России, жертвует будущим российской молодежи и этнических меньшинств. Он добавил, что Россия – это страна, которая, по сути, несет миру войну, вместо того, чтобы стать силой мира.

Кроме того, Родерих Кизеветтер заверил, что европейская оборонная промышленность очень мощная. Ведь 60% производимого экспортируют за пределы Европы и сейчас надо пересмотреть приоритеты и прежде всего поставлять в Украину.

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