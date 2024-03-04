Помощь может закончиться: заместитель командира 3 ОШБр объяснил суть всеобщей мобилизации
Источник:Максим Жорин
Украина должна мобилизовать все свои ресурсы, чтобы победить в войне с Россией. Это необходимость, ведь помощь от союзников может закончиться.
Об этом заявил заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин. Он отметил, что речь идет не только о мобилизации в ряды ВСУ.
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Сегодня нам нужна всеобщая мобилизация. И я сейчас не о мужчинах, которые должны идти в армию,
– отметил Максим Жорин.
По его словам, Украина должна мобилизовать все свои ресурсы, все возможности, все производства.
"Общество должно мобилизоваться – в смысле совместно работать на победу", – добавил он.
Жорин также заявил, что нужно осознать, что рано или поздно вся помощь нам из других государств может закончиться.
"Когда мы сможем рассчитывать исключительно на себя, то и жаловаться будем исключительно себе", – добавил он.
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