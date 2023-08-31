Вы уже сражаетесь: Украина как можно быстрее должна доказать Западу одно важное мнение

Украина очень ценит поддержку США в войне за независимость. США этот путь к Свободе прошли еще в 18 веке. Украина проходит сейчас. Только не следует рассматривать эту войну только как региональную империалистическую войну. Это было бы ошибкой. Такой же ошибкой, как и считать региональной войной вторжение Германии в Польшу. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Сколько еще Россия будет усиливать градус

Развязанная Россией война против Украины уже вышла за пределы конфликта между двумя странами. Причем эта война не была региональной уже в самом ее начале – в 2014 году. Россия окончательно вернулась к модели поведения Советского Союза с ее гибридными проявлениями холодной войны.

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Несравнимые экономические потенциалы Советского Союза и России не должны вводить в заблуждение. Намерения "Российской империи" вернуться во времена холодной войны были высказаны достаточно прямолинейно в ультиматумах декабря 2021 года. Запад допустил роковую ошибку, отнесясь к ним так же снисходительно, как и к мюнхенской речи российского диктатора Владимира Путина в 2007 году. Угрозы со стороны России немедленно привели к развязыванию Кремлем полномасштабного вторжения в Украину.

Любые надежды на сдерживание российской агрессии ограниченной помощью Украине и попытки поставить точку в войне дипломатическим путем обречены на неудачу. Ставки на "непобеду России", а не ее проигрыш, расцениваются Кремлем как проявление слабости. Вместо снижения эскалации имеют противоположный эффект.

Западный мир, пытаясь усмирить дипломатию фашистского диктатора Адольфа Гитлера, получил Вторую мировую войну с миллионными жертвами. Сейчас он наступает на те же грабли. Россия будет повышать градус противостояния, пока западные демократии будут ей это позволять. События последних 15 лет являются наглядным примером.

Война демократического мира против российского тоталитаризма уже ведется не только в Европе, на территории Украины, но и на других континентах: в Азии и Африке. От того, что демократический мир закрывает на это глаза – агрессия и угроза не исчезнут, они будут только пользоваться возможностями и неготовностью мира к жесткому отпору. В Западной Европе признаки гибридной войны захлестнули Францию и Германию.

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Попытки "утихомирить" агрессора не работают

Россия, в лучших традициях "Советской империи", оказывает поддержку радикальным политическим партиям, пытается расшатать ситуацию и привести к власти дружественных к себе политиков. Это уже даже не вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. В случае успеха России, последствия для западных демократий будут значительно разрушительнее. Сегодня просматривается российский сценарий радикализации политического поля в этих странах с последующей холодной гражданской войной.

Только во времена СССР это были разные коммунистические партии, сейчас это будут разного рода ультраправые и ультралевые партии. Финансирование этих проектов есть и будет неограниченным, пока санкционная политика это позволит. Холодная гражданская война снесет не только действующие политические элиты, поскольку они не готовы бороться за себя, но и экономическую стабильность Франции и Германии. Мы знаем, о чем говорим. В Украине российскому вторжению предшествовала такая же гибридная война.

В Африке и Азии Россия уже воюет с западными демократическими странами: где-то использует регулярную армию, где-то современных каперов или конкистадоров в виде ЧВК "Вагнера" на службе Москвы.

С 2014 года удары наносятся точечно по государствам, имеющим большое значение для своих регионов из-за их расположения. Сирия в Азии, Центрально-Африканская республика, Мали и теперь Нигер в Африке. Россия целенаправленно выжимает западных союзников из этих регионов, расширяя свою зону влияния и пытаясь сформировать новую сеть союзников. Все происходит по лекалам СССР, оружием которых были перевороты, региональные войны, терроризм.

Этот путь СССР в 60 – 80-х годах 20 века спровоцировал сначала Карибский кризис 1962 года, а затем и эскалацию противостояния в 1983 году. Сейчас Москва проверяет на прочность страны НАТО в консенсусе по поводу использования 5 статьи Устава Альянса под условным лозунгом "Стоит ли Клайпеда Третьей мировой войны?". Отсутствие реакции на провокации из-за опасений спровоцировать Москву на прямую агрессию делают сценарий горячей глобальной войны все более вероятным.

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Уже сейчас можно с уверенностью констатировать, что попытки "утихомирить" Путина приводят к географическому расширению военных действий России во всех проявлениях: от прямого военного вмешательства до пропагандистских атак. Кроме того, война в Украине уже прошла точку невозвращения. Сотни тысяч погибших и раненых украинцев оставили глубокие шрамы на теле общества и просто вернуться в состояние 23 февраля 2022 уже не получится.

Запад должен пересмотреть свое отношение к войне в Украине

Самое главное – западные демократии, которые вовсю пытаются дистанцироваться от прямого противостояния России, уже находятся в состоянии войны с Кремлем, хотя и не осознают этого еще окончательно. Чем дольше не будут замечать – тем больше будет цена этой ошибки. Медленное осознание этого факта лидерами ведущих государств привело к мировым войнам и гибели миллионов людей. Мировая история не знает успехов политики умиротворения.

Это при том, что только 3% военного бюджета США позволяют удерживать Кремль в Украине и снижать его военные возможности. Еще раз: 3% военного бюджета США и уже какой эффект.

Окончательное осознание этих фактов нуждается в немедленном пересмотре Вашингтоном, Лондоном, Берлином и Парижем концепции "неучастия в войне" в сторону концепции "войны за защиту демократий от неспровоцированной агрессии" с использованием Украины как основного боевого крыла западного мира.

Заметьте Коррупция = государственная измена: станет легче ее побороть в таком формате

В частности, необходимо сформировать:

понимание США и союзниками целей в этой войне и алгоритм победы;

прямую синхронизацию военных ведомств США и партнеров с ВСУ, которые должны практически стать составляющей армий стран западных демократий;

прямую поддержку оппозиционных сил в России, независимо от их направленности и идеологии;

инструменты привлечения бизнеса США и партнеров в экономику Украины на эксклюзивных условиях;

действия служб внутренней безопасности США и союзников на гибридную агрессию России и ее атаки на демократические институты западных демократических государств;

программу использования ВСУ для прекращения военных действий России в странах Африки и Азии;

привлечение политических сил Украины в кооперацию с демократическими институтами США и ее партнеров.

Эту дискуссию целесообразно инициировать уже сейчас путем закрытых обсуждений в комитетах, аналитических центрах и политических партиях США, Великобритании и ЕС с привлечением украинских политиков и чиновников.