С приютами не возьмут: ЕС поставил Украине четкие требования

Каждый ребенок имеет право на семью, а государство обязано обеспечить реализацию такого права. Но почему в Украине до сих пор держатся за советские "стандарты" коллективного воспитания. Как это повлияет не только на европейский выбор, но и на возвращение депортированных несовершеннолетних – читайте в авторской колонке для 24 Канала.

Требования ЕС

В отчете Европейской Комиссии по Украине от 8 ноября 2023 указано: Украина не имеет прогресса, что касается деинституционализации системы ухода за ребенком. При этом влияние агрессивной войны России еще больше актуализировало неотложность реформы действующей системы, поскольку последние попытки, предпринятые в 2017 году, не привели к заметным результатам.

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В своих рекомендациях Украине Европейский Союз непреклонен: такая реформа должна быть не только начата, но и реализована, отвечая, в частности, на положение перемещенных детей. Последний термин максимально широк и охватывает не только депортированных и принудительно перемещенных российскими агентами несовершеннолетних, но и эвакуированных внутри государства или за границу.

Неспособность Украины внедрить необходимые изменения, то есть осуществить переход от институциональных форм воспитания детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей с инвалидностью к семейным, закрывает перед нашим государством дверь в интеграционное объединение и крайне подрывает позиции борца за права человека.

В отличие от ряда других требований, частично имеющих политическую окраску (например, защиту прав национальных меньшинств, в частности в сфере образования), сокращение количества приютов и обеспечение права каждого ребенка на семью – исключительно гуманитарное обязательство и требование времени.

Институционализация как советская практика

"Амбасадором" фабрик детского горя – приютов и других закрытых институтов – был Советский Союз. Содержание несовершеннолетних, потерявших родителей из-за советских преступлений – убийства, морения голодом, депортации или войны, позволяло воспитать послушных и удобных граждан, впрочем, преимущественно, без шанса иметь нормальное будущее после достижения совершеннолетия.

В России до сих пор согласно официальным сведениям генеральной прокуратуры 90% бывших воспитанников заведений институционного ухода не доживают до 40 лет. Среди них неизбежно окажутся депортированные украинские дети, если не вернуть несовершеннолетних домой.

До начала полномасштабного вторжения в Украину в 722 заведениях воспитывалось около 105 тысяч детей. Из них подавляющее большинство имело кровные семьи. В связи с новым витком агрессии без родительской опеки осталось около 10 тысяч детей, часть из которых осиротела.

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Еще в 2017 году Украина начала так называемую реформу деинституционализации – поэтапное сокращение за 10 лет на 90% количества детских учреждений. При этом говорится, в первую очередь, об искоренении практики содержания в одной институции по 300 – 400 детей, что абсолютно неприемлемо для государств-членов ЕС.

Как упоминалось в отчете Европейской Комиссии, реформа была малоуспешна. Однако следует подчеркнуть, что уже после начала полномасштабного вторжения государство упростило процедуру установления временной опеки над детьми. Это дало им шанс получить семейный уход до момента воссоединения с родственниками, а в случае подтверждения невозможности это сделать, на передачу в ту же семью на правах дочери или сына.

Перемещенные дети

В ходе полномасштабного вторжения значительное количество заведений, в которых находились дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и дети с инвалидностью, опустели. В связи со своеобразным феноменом социального сиротства – наличием у 90% упомянутых несовершеннолетних кровных родственников, тысячи детей были возвращены на воспитание в семьи.

Еще более 14 тысяч, по данным ЮНИСЕФ, были эвакуированы по территории Украины или за границу. Около 4 тысяч так называемых статусных детей были принудительно перемещены или депортированы российскими агентами.

Это политика государства-агрессора, протестированная с момента оккупации Крымского полуострова и частей Луганской и Донецкой областей в 2014 году. Дети из заведений стали заложниками своего уязвимого положения, были депортированы и переданы на усыновление в российские семьи. Они годами "предлагались" гражданам вражеского государства и фигурировали в его базах данных. Реакции международного сообщества на такие международные преступления не последовало, как и информации о местах нахождения статусных несовершеннолетних после первого витка агрессии.

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Политика России с момента начала полномасштабного вторжения не изменилась, однако приобрела большие объемы. Свои преступления российские агенты отныне совершают почти открыто, что привело к введению санкций и началу расследования, в частности, Международным уголовным судом.

Без реформы невозможно вернуть всех детей

Международные стандарты предусматривают невозможность возвращения украинских детей, по меньшей мере, тех, которых россияне противоправно передали в семьи собственных граждан, в учреждения институционального ухода. В то же время лучшие интересы ребенка требуют обеспечить семейное воспитание также всем статусным несовершеннолетним, которые стали жертвами международных преступлений.

Следовательно, есть ситуация, когда большинству детей, в том числе и эвакуированным, которые на момент начала полномасштабного вторжения или в связи с ним попали в приюты, необходимо как можно быстрее найти украинские семьи. При этом у ребенка должен быть выбор среди нескольких потенциальных кандидатов. Не следует забывать, что говорится преимущественно о тех несовершеннолетних, чей профиль считается непривлекательным для усыновления – дети-подростки, дети с инвалидностью, дети с травмой – как физической, так и ментальной.

Ошибки реформы деинституциализации в Украине активно использует враг: на ограниченной способности обеспечить статусным детям семьи строится линия защиты в контексте совершения сразу нескольких международных преступлений. Более того, Россия манипулирует организацией системы детского воспитания в Украине с целью неоправданно задерживать репатриацию украинских сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В каждом из случаев их возвращения возникали значительные трудности с документами законных представителей и рядом дополнительных требований от государства-агрессора. Общая позиция преступной группировки, депортирующей украинских несовершеннолетних, неизменна: "В России нет украинских сирот. Это наши дети. В Украине они были в заведениях, а мы подарили им семью".

Такая аргументация, очевидно, ничтожна в контексте выдвинутых обвинений в совершении военного преступления и потенциальных обвинений в произвольном задержании репатриации. Однако она оказывает влияние на общественное мнение в мире и на политическую позицию отдельных государств и не способствует внедрению единого юридического механизма возвращения украинских детей.

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В то время как в Украине затягиваются реформы, в России депортированные дети вопреки нормам международного права – в приоритете по участию в государственных программах передачи в семьи.

Известны не только 380 случаев устройства в семьи россиян под опеку, но и десятки случаев усыновления, некоторые из которых точно сопровождались изменением персональных данных. Украинские дети более уязвимы касательно перевоспитания и навязывания российской идентичности.

Все решения по их статусу и обучению принимаются директорами учреждений, которые либо стали коллаборантами, либо были специально назначены россиянами для выполнения такой функции. Фактически дети лишены какой-либо возможности сохранить украинское гражданство, а парни после достижения совершеннолетия – еще и права отказаться от навязанного паспорта России и покинуть ее территорию.

В этом вопросе время играет против Украины и детей, в отношении которых она имеет преимущественные права и обязанности. Действия российских агентов являются международными преступлениями, которые неизбежно повлекут за собой ответственность. Однако остается ли у нашего государства шанс вернуть всех таких несовершеннолетних и реинтегрировать их – вопрос с открытым ответом.