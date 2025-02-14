Украина доработала драфт соглашения по редкоземельным металлам и передала его США, – СМИ

Украина доработала драфт соглашения по редкоземельным металлам и передала его США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Украина приняла соглашение и передала США

Источники "РБК-Украина" сообщили, что Украина доработала драфт соглашения по редкоземельным металлам и уже передала документ США. Собеседник издания на полях Мюнхенской конференции заявил, что во время телефонного разговора, который состоялся 12 февраля, президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам.

Сейчас Украина передала документ. Известно, что американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать.

Ранее в CNN сообщали, что 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский и министр финансов США Скотт Бессент обсудили проект соглашения о редкоземельных металлах. Украинская сторона настаивала, что в тексте соглашения должны быть существенные гарантии безопасности.

На встрече Бессент передал документ соглашения, однако Зеленский отказался его сразу подписывать. В СМИ сообщали, что Украина изучает условия соглашения по редкоземельным металлам, поэтому ответ передаст на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

К слову, президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что Украина "по сути согласилась" предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью 500 миллиардов долларов в обмен на военную помощь.