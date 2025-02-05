Украина готова к окончанию горячей стадии войны, – Зеленский

Украина готова к окончанию горячей стадии войны с Россией. Впрочем, не должно быть никаких правовых компромиссов по временно оккупированным территориям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью Пирсу Моргану.

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Зеленский сделал новое заявление о возможности окончания войны

Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к окончанию горячей фазы войны. Президент акцентировал, что наше государство, как никто, хочет достичь мира.

Украина прежде всего готова к окончанию горячей стадии войны. Мы хотим мира, как никто в мире. Но Путин – убийца,

– заявил Зеленский.