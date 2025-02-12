Украина готова к переговорам о завершении войны, – Умеров

Украина готова к проведению мирных переговоров с Россией. Однако справедливый мир может быть только в случае, когда наше государство будет сильным на поле боя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Рустема Умерова, опубликованного накануне встречи в формате "Рамштайн".

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Умеров сделал заявление о переговорах с Россией

Накануне встречи в формате "Рамштайн", Умеров сообщил, что Украина готова к переговорам об окончании войны. Министр обороны также назвал условие, при котором они могут состояться.

Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя,

– написал Умеров в сети.

Умеров рассказал детали о "Рамштайн"

Министр добавил, что в среду, 12 февраля, начинается работа Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников. Так, Умеров добавил, что в рамках "Рамштайн" лидеры будут работать для укрепления обороны Украины и безопасности всей Европы.

Также Умеров поделился планами относительно "Рамштайна". Министр отметил, что это заседание Контактной группы особое, ведь впервые его возглавит Великобритания во главе с Джоном Гили. Также впервые участие примет Пит Хегсет – новый министр обороны США.

По словам Умерова, на повестке дня "Рамштайн":

Стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году.

Ускорение поставок критически важного вооружения – ПВО, авиации, боеприпасов.

Инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.

На "Рамштайне" также планируют обсудить расширение оборонного производства в Украине, финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий, а также увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.

Умеров отметил, что, кроме "Рамштайн", на этой неделе состоится ряд других важных встреч. Среди них заседание Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны, а также Мюнхенская конференция по безопасности.

Министр обороны Украины также планирует серию двусторонних встреч с министрами обороны союзников. Умеров отметил, что главная цель этих встреч – усиление военного сотрудничества и реальные механизмы поддержки Украины.